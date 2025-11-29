В 2025 году сезон гриппа начался на несколько недель раньше, и новый вариант вируса вызывает опасения у врачей. Объясняем, почему эксперты советуют побыстрее сделать прививку и какие меры могут значительно повысить вашу защиту.

В этом году особенно много головной боли врачам и населению доставляет новый вариант вируса H3N2, субклада K.

Первые исследования текущей заболеваемости показывают, что новый подтип передается значительно легче, чем ранее известные штаммы гриппа. Поэтому эксперты ожидают, что число заболевших будет примерно на 20 процентов выше, чем во время обычной эпидемии гриппа.

К этому следует добавить и время: сезон гриппа 2025 года начинается необычно рано. Как сообщает издание Ärzte-Zeitung, он начнется примерно на три-четыре недели раньше, чем в последние два года.

Эта тенденция проявляется и за пределами Германии. Эксперты нескольких стран также предупреждают о ранней и потенциально интенсивной эпидемии гриппа, которая сейчас вызывает беспокойство по всей Европе.

По словам главы Национальной службы здравоохранения Великобритании Джима Маки: "Нет никаких сомнений в том, что эта зима будет одной из самых тяжелых, с которыми когда-либо сталкивались наши сотрудники".

Симптомы схожи с COVID

Типичные симптомы нового варианта H3N2 включают внезапное повышение температуры, которая может быть от умеренной до высокой и часто сопровождается сильным недомоганием.

Многие заболевшие также отмечают выраженные боли и ломоту в теле, что особенно характерно для этого варианта. Поскольку некоторые симптомы похожи на симптомы COVID-19, врачи рекомендуют своевременно сдавать анализы для постановки точного диагноза.

Озноб при H3N2 нередко усиливается в сочетании с другими симптомами. Кроме того, иногда наблюдается интенсивный, продолжительный кашель, который известен и по другим разновидностям гриппа.

Что за этим стоит?

То, что к нынешнему сезону гриппа приковано особое внимание, связано и с международными событиями.

Например, в Австралии новая субклада привела к исключительно тяжелой эпидемии гриппа, было зарегистрировано более 400 000 лабораторно подтвержденных случаев. Это самый высокий показатель за все время наблюдений. Многие эксперты рассматривают этот опыт как возможное указание на то, что вирус может затронуть и Северное полушарие.

Высокая трансмиссивность этого варианта объясняется значительными изменениями внутри субклады K. По словам вирусолога Ульрике Протцер из Технического университета Мюнхена, эти отклонения усложняют распознавание вируса иммунной системой.

"Наша иммунная реакция просто не так хорошо распознает вирус и, следовательно, не так хорошо с ним борется", - объясняет она.

Несмотря на большое количество случаев заболевания, есть важное уточнение: на сегодняшний день нет никаких доказательств того, что субклада K более опасна или вызывает более тяжелое течение болезни, чем другие штаммы гриппа.

Вирусолог Флориан Краммер из Медицинского университета Вены подчеркивает в Deutsches Ärzteblatt: "Да, ранняя активность может указывать на начало сезона гриппа. Но, как я уже сказал, в большинстве европейских стран он только начинается, и трудно предсказать, как будет развиваться".

Кто особенно подвержен риску?

Как и при любом другом гриппе, заражение новым вариантом может привести к тяжелому течению болезни.

Особому риску подвержены пожилые люди и люди с уже имеющимися заболеваниями. Для этих групп предстоящая эпидемия гриппа представляет повышенный риск.

Особенно внимательно эксперты следят за возможностью двойного заражения - сезонным гриппом и вирусом птичьего гриппа H5N1.

Есть риск, что вирусы обменяются генетическими сегментами, что может привести к появлению новых разновидностей, которые будут передаваться от человека к человеку.

Зимой этот риск выше, поскольку в это время оба типа вируса циркулируют чаще.

Вакцинация защищает

Вакцинация остается лучшей формой защиты - даже если существующие вакцины не совсем подходят для циркулирующих в настоящее время вирусов. По мнению экспертов, появление нового типа вируса не означает, что вакцинация станет менее эффективной.

Первые данные из Великобритании уже подтвердили наличие хорошей защиты. Кроме того, вакцины могут значительно смягчить тяжелое течение болезни, даже если они не точно соответствуют доминирующему штамму. Вакцинация защищает не только от H3N2, но и от H1N1 и гриппа B.

Поэтому Европейский центр по контролю заболеваний на прошлой неделе призвал людей из групп риска пройти вакцинацию как можно раньше.

Согласно рекомендациям Постоянного комитета по вакцинации, эта рекомендация по-прежнему особенно актуальна для людей старше 60 лет, хронических больных, беременных женщин, жителей домов престарелых и домов престарелых, а также медперсонала.