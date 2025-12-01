Глава МИД Турции Хакан Фидан считает, что потенциальное мирное соглашение между Украиной и Россией могло бы обеспечить мир в регионе на следующие 50-70 лет.

Об этом он сказал в интервью Welt am Sonntag, выдержки из которого приводит турецкое агентство Anadolu.

Говоря о российско-украинской войне, Фидан сказал, что по сравнению с прошлым обе стороны сейчас в большей степени готовы к миру, поскольку увидели масштаб страданий людей и разрушений.

"Путин также готов при определенных условиях принять прекращение огня и всеобъемлющее мирное соглашение. Это было передано украинской стороне, и мы вовлечены в некоторые аспекты этого процесса. Эта война очень дорого обходится и России", – заявил министр.

Он подчеркнул, что потенциальное мирное соглашение должно содержать четкие обязательства сторон не нападать друг на друга "ни при каких обстоятельствах".

"Если удастся договориться по этому вопросу, то в регионе можно обеспечить мир на 50, 60, 70 лет. Возможно, и дольше", – убежден турецкий министр.

При этом, по его словам, мирное соглашение не означает отказа от собственных мер безопасности. "Ни европейцы, ни россияне этого не сделают, наоборот – они продолжат подготовку к различным сценариям. НАТО тоже будет это делать. Время покажет, насколько устойчивым окажется мир. Однако Россия также несет экономические и социальные убытки и выигрывает от соглашения", – сказал Фидан.