США ограничат выдачу виз нигерийцам, причастным к насилию против христиан 0 46

В мире
Дата публикации: 04.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: США ограничат выдачу виз нигерийцам, причастным к насилию против христиан
ФОТО: Unsplash

США ограничат выдачу виз тем гражданам Нигерии и членам их семей, которые причастны к насилию против христиан, заявило в среду Государственное департамент США, пишет LETA со ссылкой на AP.

Нападения на христианские общины являются частью затяжного и сложного кризиса безопасности в Нигерии. Президент США Дональд Трамп недавно уделил особое внимание этой стране из-за "убийств христиан, совершаемых радикальными исламистами".

В ноябре Трамп также заявил, что распорядился Пентагону начать планирование возможной военной операции в Нигерии после сообщений о преследовании христиан в этой стране.

«США решительно действуют в ответ на массовые убийства и насилие против христиан, совершаемые радикальными исламистскими террористами, боевиками народа фулани и другими насильственными группами в Нигерии и других странах», – заявил в социальной сети X государственный секретарь США Марко Рубио.

Он добавил, что эта политика также будет распространяться на другие правительства или отдельных лиц, причастных к нарушениям свободы вероисповедания, и что эти ограничения соответствуют новой политике согласно Закону об иммиграции и гражданстве.

В прошлом месяце США признали Нигерию «страной, вызывающей особую обеспокоенность» в соответствии с Законом о международной свободе вероисповедания.

В этом списке также значатся Эритрея, Иран, Россия, Куба, Китай, Мьянма, Никарагуа, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан, Туркменистан и Северная Корея.

Пока неясно, как именно будут применяться ограничения, введённые в среду, поскольку Госдепартамент уже имеет полномочия ограничивать поездки в США лицам, причастным к нарушениям прав человека.

В Нигерии проживает около 220 миллионов человек, примерно половина из которых христиане, а другая половина — мусульмане.

#США #терроризм #религия #христианство #Нигерия #насилие #политика
Редакция BB.LV
Редакция BB.LV
