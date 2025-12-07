Американский миллиардер Илон Маск, соцсеть которого Х Еврокомиссия впервые оштрафовала на 120 млн евро за нарушение закона о цифровых услугах, заявил о том, что Европейский союз нужно упразднить.

Технологический магнат Илон Маск высказал мнение, что Европейский союз (ЕС) должен быть упразднен, чтобы суверенитет был возвращен отдельным государствам.

«ЕС нужно упразднить, а суверенитет вернуть индивидуальным странам, чтобы правительства могли лучше представлять своих жителей», — заявил Маск в социальной сети X.

Впоследствии Маск опубликовал еще одно сообщение с провокационным вопросом: "Сколько времени осталось до исчезновения ЕС?".

Есть предположение, что подобное высказывание связано с обидой Маска на решение Еврокомиссии, которая 5 декабря впервые наложила штраф в размере 120 миллионов евро на американскую технологическую компанию в рамках закона о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA). Это было сделано несмотря на угрозы Белого дома. По утверждению европейского регулятора, соцсеть X разрабатывает и использует свой интерфейс для верифицированных аккаунтов с "синей галочкой" некорректным образом, в результате чего пользователи могут усомниться в подлинности профилей и достоверности публикуемого там контента. Кроме того, по данным ЕК, сервис микроблогов не соблюдает требования прозрачности рекламы и не предоставляет регуляторам доступа к данным общего пользования.

Интересно, что Маск получил поддержку со стороны секретаря Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева - одиозный российский политик идею миллиардера поддержал комментарием "Именно так". В свою очередь в Европе особого понимания она не нашла - например, глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский ответил американскому миллиардеру, "послав" его на Марс: "Поезжай на Марс. Там нет цензуры на нацистские приветствия".

Это не первый раз, когда Маск высказывается о необходимости реформировать Европейский союз. Например, в 2020 году он говорил, что ЕС следовало бы реформировать, чтобы сделать его более эффективным и менее бюрократичным. Он также выражал обеспокоенность влиянием Европейского союза на суверенитет стран и, как и многие другие, отмечал, что чрезмерный централизованный контроль может мешать автономии государств.