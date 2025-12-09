Мексика превратилась в центр шпионской деятельности России, направленной против США, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники в администрации США, пишет LETA со ссылкой на RFE/RL.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году активность российских спецслужб в Мексике усилилась.

Из нескольких сотен российских агентов, высланных из США за последние годы, несколько десятков теперь работают в дипломатических представительствах в Мексике.

Мексика, где каждый год миллионы американцев проводят отпуска, предоставляет хорошие возможности для установления контактов с агентами, работающими в США.

Тревога в Вашингтоне достигла такой степени, что в августе при посольстве США в Мехико была создана должность "наблюдателя за Россией", задача которого — отслеживать деятельность российских агентов в стране.

Мексиканскому правительству был передан список из двух десятков сотрудников российских спецслужб, составленный Центральным разведывательным управлением США (ЦРУ).

Южный сосед США, который во времена "холодной войны" был одним из центров деятельности советских разведывательных агентов и получил прозвище "Вена Латинской Америки", остаётся удобной платформой для операций российских спецслужб, отметили источники.

"Мексиканское правительство в отдельных вопросах оказывает помощь, но оно могло бы сделать гораздо больше", — заявил газете бывший сотрудник Совета национальной безопасности в администрации президента Джо Байдена Хуан Гонсалес.