Министр войны США: признания Тайваня не будет 0 398

В мире
Дата публикации: 09.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Тайбэй остается столицей частично признанного государства.

Тайбэй остается столицей частично признанного государства.

Вашингтон не ставит своей целью доминировать в Индо-Тихоокеанском регионе.

Американские власти не имеют намерений изменить нынешний статус-кво острова Тайвань и не хотели бы провоцировать Китай в этом вопросе. Как заявил министр войны Пит Хегсет, Вашингтоне не стремится к открытому военному конфликту с Пекином. Об этом он рассказал во время мероприятия в штате Калифорния, организованном фондом имени бывшего президента США Рональда Рейгана.

«Мы не пытаемся доминировать над ними или унижать их, и мы не стремимся изменить статус-кво вокруг Тайваня», - сообщил министр, говоря о регионе Юго-Восточной Азии.

Кроме того, глава Пентагона заявил, что Соединенные Штаты не ставят своей целью доминировать в Индо-Тихоокеанском регионе. Но напротив - хотели бы помочь союзникам и не допустить того, чтобы над США доминировал Китай.

В сентябре этого года американский лидер Дональд Трамп приостановил военную поддержку Тайваня. Он не захотел помогать самопровозглашенному государству в военной помощи, предпочитая заключить широкомасштабную торговую сделку с Китаем.

Власти США Также отказались от планов по введению санкций против Министерства государственной безопасности (МГБ) Китая, чтобы не разрушать ранее достигнутые торговые договоренности — сообщила лондонская Financial Times.

#США #Дональд Трамп #дипломатия #Тайвань #Китай #политика
