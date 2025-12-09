Baltijas balss logotype
США хотят, чтобы Украина уступила РФ весь Донбасс - СМИ 3 1227

В мире
Дата публикации: 09.12.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: x.com/ZelenskyyUa

x.com/ZelenskyyUa

ФОТО: пресс-фото

Американцы настаивают на том, чтобы Украина уступила России всю территорию Донбасса, рассказал высокопоставленный европейский чиновник онлайн-изданию Politico. Зеленский говорит о невозможности уступок территорий, пишет DW.

Мирные переговоры по Украине застопорились из-за одного вопроса: как заставить Киев полностью уступить Кремлю территорию Донбасса. Об этом пишет в понедельник, 8 декабря, онлайн-издание Politico со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника, пожелавшего сохранить анонимность.

"По вопросу территории позиция американцев проста: Россия требует от Украины уступить территории - и американцы продолжают размышлять над тем, как этого добиться, - цитирует редакция своего собеседника. - Американцы настаивают, что Украина должна оставить Донбасс…так или иначе".

Со своей стороны Киев настаивает, что любая мирная сделка должна включать в себя замораживание боевых действий по нынешней линии фронта, напоминает издание.

Зеленский против уступок территорий

Президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с журналистами 8 декабря , заявил, что "Украина не имеет ни юридического, ни морального права отказываться от своих территорий в пользу России". Россия же "безусловно, настаивает", чтобы украинцы отдали территории, передает слова украинского лидера агентство "Укрiнформ" на своем сайте .

Между тем Соединенные Штаты "работают над поиском компромисса, который удовлетворит обе стороны", указал Зеленский.

Какую территорию Украины контролирует Россия

По данным агентства Reuters, к сегодняшнему дню РФ контролирует 19,2% территории Украины, включая аннексированный Крым, всю Луганскую область, более 80% Донецкой области, около 75% Херсонской и Запорожской областей, а также части Харьковской, Сумской, Николаевской и Днепропетровской областей.

Президент США Дональд Трамп 7 декабря, отвечая на вопросы журналистов на полях вручения премии Центра Кеннеди в Вашингтоне, заявил, что "немного разочарован" тем, что Владимир Зеленский к тому моменту "еще не прочитал" последнее мирное предложение США. При этом глава американского государства сообщил, что, как он полагает, Россия с этим предложением согласна, хотя Москва "предпочла бы получить всю страну".

Комментируя в беседе с Politico сложившуюся на переговорах ситуацию, высокопоставленный европейский чиновник подчеркнул, что сейчас "важно, как поведут себя США - как медиатор или тот, кто склоняется на сторону России". При этом он напомнил и о том, что Киев до сих пор ждет прояснения вопроса о том, какие гарантии безопасности готов предоставить ему Вашингтон.

DW

Читайте нас также:
#США #Украина #Дональд Трамп #мирные переговоры #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • A
    Aleks
    9-го декабря

    Вообще то самыми ,,главными антисемитами,,являются бывший глава общины евреев Харькова Ходос и Глава Международной Каббалы Микаэль Лайтман Израиль 😂😂😂 Я не позволяю себе таких высказываний по части евреев...😀 А они рубят правду -матку...Видимо,тоже сионистов не очень любят...😂😂😂

    2
    4
  • A
    Aleks
    9-го декабря

    Пока русские и украинцы спорили ,,Чей Крым?,,,Крым вернулся в ,,родную гавань,,и стал полуостровом Ротенберга,особо приближенного к власти друга Путина 😂😂😂 Донбасс с его полезными ископаемыми,уже по договору Путина и Трампа,будет разрабатываться с учётом интересов американцев,поэтому Трамп и за передачу России всех конституционных областей РФ . Ничего личного-только бабки. Иудеи России в лице Дмитриева и иудеи США в лице Кушнера уже р всем договор лись. Учтены ли интересы простого русского народа?Да.Вам русский язык,а нам все деньги...😀

    8
    16
  • ДП
    Дарья Павловна
    Aleks
    9-го декабря

    Свхнувшемуся на антисимитизме Алексу неплохо бы внести собственные предложения по переустройству мира. Пункт первый и так вырисовывается - бей ж.....ов, они всю воду из крана выпили. Ну а дальнейшая программа?

    18
    1
Читать все комментарии

