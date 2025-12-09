С начала войны в Украине Россия могла потерять погибшими в ходе боев 1% довоенного мужского населения, пишет The Economist. С учетом данных последней довоенной переписи 2020–2021 годов, согласно которым в России проживали более 68 млн мужчин, количество погибших российских военных может превышать 680 тысяч человек. Если считать лишь трудоспособную часть мужского населения, то это порядка 430 тысяч убитых на войне. До этого западные разведки приводили свои подсчеты российских потерь, согласно которым за время войны РФ потеряла погибшими от 115 до 200 тысяч человек.

По подсчетам The Economist, общие российские потери умершими и ранеными составили от 1 до 1,35 млн солдат и офицеров — это больше, чем число американских солдат, убитых или получивших ранения во время Второй мировой войны.

За неполный год российские войска, согласно данным Института изучения войны (ISW), смогли захватить 4562 кв. км украинской территории. Это на 22% больше, в 2024 году, когда ВС РФ взяли под контроль 3734 кв. км площади Украины (что существено превышает площадь государства ЕС и НАТО Люксембурга - 2586,4 км²) . Даже несмотря на определенные успехи России в покровско-мирноградской зоне Донецкой области, в Купянске на харьковском направлении, а также ускорившееся наступление в Запорожской области, общие темпы ее продвижения остаются медленным, констатирует The Economist. За последние три года РФ смогла дополнительно оккупировать лишь 1,45% территории Украины, где проживает примерно такая же доля населения, что и до вторжения.

Фактически, за это время ни один крупный город не перешел под контроль РФ. Даже в Покровске, бои за который идут уже почти полтора года, до войны жила 61 тысяча человек, он был лишь 73-м по величине городом Украины. По данным ISW, город пока не захвачен российскими военными окончательно.

Для полного захвата регионов востока Украины — Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей, — которые Россия закрепила за собой в Конституции, ей необходимо взять под контроль еще 20 345 кв. км. При текущих темпах продвижения на это уйдет как минимум два с половиной года, сражаться придется до мая 2028 года, отмечает The Economist. Всего Россия контролирует порядка 20% украинской территории — около 120 тысяч кв. км.

По оценкам НАТО, в ноябре российская армия в Украине убитыми, ранеными и пленными теряла примерно 1100 человек в сутки, что выше показателей октября, когда речь шла о тысяче человек в день. Общее же число убитых и раненых в ВС РФ может приближаться к 1,15 млн, сообщал источник в НАТО.