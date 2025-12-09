Baltijas balss logotype
В России разбился военный транспортный самолёт Ан-22 1 2221

В мире
Дата публикации: 09.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: В России разбился военный транспортный самолёт Ан-22
ФОТО: Wikipedia

В Ивановской области России разбился военный транспортный самолёт Ан-22, сообщают российские СМИ, пишет LETA со ссылкой на Meduza.

На борту самолёта находились семь человек. Их судьба неизвестна.

"Самолёт упал в необитаемом районе. К месту крушения направлена поисково-спасательная группа, чтобы установить судьбу экипажа", — заявило Министерство обороны.

"Для выяснения всех обстоятельств авиакатастрофы на место происшествия вылетела комиссия Воздушно-космических сил России", — сообщили в министерстве.

Ан-22 предназначен для транспортировки оружия, военной техники и солдат на большие расстояния.

Летом 2024 года командование Воздушно-космических сил России объявило о прекращении эксплуатации оставшихся самолётов Ан-22.

Читайте нас также:
#авиация #министерство обороны #авиакатастрофа #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    9-го декабря

    Да пофуй. Это говно всё время везде падает переодически. Тоже мне-новость. 🙄

    5
    45

