В Ивановской области России разбился военный транспортный самолёт Ан-22, сообщают российские СМИ, пишет LETA со ссылкой на Meduza.
На борту самолёта находились семь человек. Их судьба неизвестна.
"Самолёт упал в необитаемом районе. К месту крушения направлена поисково-спасательная группа, чтобы установить судьбу экипажа", — заявило Министерство обороны.
"Для выяснения всех обстоятельств авиакатастрофы на место происшествия вылетела комиссия Воздушно-космических сил России", — сообщили в министерстве.
Ан-22 предназначен для транспортировки оружия, военной техники и солдат на большие расстояния.
Летом 2024 года командование Воздушно-космических сил России объявило о прекращении эксплуатации оставшихся самолётов Ан-22.
