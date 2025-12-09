В Ивановской области России разбился военный транспортный самолёт Ан-22, сообщают российские СМИ, пишет LETA со ссылкой на Meduza.

На борту самолёта находились семь человек. Их судьба неизвестна.

"Самолёт упал в необитаемом районе. К месту крушения направлена поисково-спасательная группа, чтобы установить судьбу экипажа", — заявило Министерство обороны.

"Для выяснения всех обстоятельств авиакатастрофы на место происшествия вылетела комиссия Воздушно-космических сил России", — сообщили в министерстве.

Ан-22 предназначен для транспортировки оружия, военной техники и солдат на большие расстояния.

Летом 2024 года командование Воздушно-космических сил России объявило о прекращении эксплуатации оставшихся самолётов Ан-22.