Мерц рассказал детали переговоров по Украине 1 785

В мире
Дата публикации: 12.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Мерц рассказал детали переговоров по Украине
ФОТО: Global Look Press

Мерц: ЕС пытается вовлечь США в свои переговоры с Украиной по мирному плану.

Страны Европейского союза (ЕС) пытаются вовлечь США в свои переговоры с Украиной об урегулировании конфликта. Об этом сообщил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, передает Reuters.

«Мы пытаемся вовлечь и американское правительство в переговоры, которые мы ведем между собой, а также с Украиной (...). Мы готовы внести вклад в это, но также потребуется и вклад американцев», — заявил политик.

Мерц добавил, что важнейшей частью потенциальных гарантий безопасности является «длительное укрепление Вооруженных сил Украины (ВСУ)».

10 декабря стало известно, что страны Европы планируют вести дальнейшие переговоры и координировать усилия по мирному урегулированию на Украине. Глава немецкого правительства подчеркнул, что Киев должен получить от своих партнеров, включая США и НАТО, надежные гарантии безопасности.

#НАТО #США #Украина #безопасность #дипломатия #переговоры #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Дед
    12-го декабря

    О чем они? Ведет переговоры Путин, Трамп представляет его интересы! А Путин свои требования озвучил еще в 2022 году- демилитаризация, денацификация и освобождение территорий записанных в конституцию России. Путин выигрывает. Либо соглашаемся, либо мочим дальше! каждое следующее предложение , хуже предыдущего. Он выигрывает и может себе позволить.

    12
    6

