Прием Украины в ЕС в 2027 году не согласован с Брюсселем - СМИ 0 413

В мире
Дата публикации: 12.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Прием Украины в ЕС в 2027 году не согласован с Брюсселем - СМИ
ФОТО: Global Look Press

Прием Украины в Европейский союз (ЕС) в 2027 году — как одно из условий мирного плана президента США Дональда Трампа — не согласован с самим объединением. Об этом пишет итальянская газета Corriere della Sera.

«Но сроки до 2027 года не согласовывались ни с Брюсселем, ни с европейскими столицами. До сих пор назывался 2030 год», — отмечается в материале издания.

Уточняется, что идею об ускоренном вступлении в Евросоюз предлагал президент Украины Владимир Зеленский, однако Брюссель ответил на эту идею размыто. При этом предполагалось, что поддержка этого пункта со стороны США позволила бы убедить Венгрию поддержать евроинтеграцию Киева.

Ранее газета Financial Times (FT) сообщала, что в последней версии проекта мирного соглашения по урегулированию украинского конфликта есть пункт о вступлении Украины в Евросоюз к 1 января 2027 года. Чиновники, поддерживающие членство Украины в ЕС, заявили, что включение этого вопроса в мирное соглашение сделает вступление в объединение свершившимся фактом для Киева. Это связано с тем, что руководство ЕС не захочет срывать процесс урегулирования, выступая против сжатых сроков.

#США #Украина #политика #Венгрия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
