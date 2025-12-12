Baltijas balss logotype
Зеленский приехал в Купянск. Генштаб РФ утверждал, что контролирует город с конца ноября

В мире
Дата публикации: 12.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Зеленский приехал в Купянск. Генштаб РФ утверждал, что контролирует город с конца ноября
ФОТО: Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в телеграме видео, снятое им возле стелы на въезде в город Купянск Харьковской области.

«Сегодня — Купянское направление, наши воины, которые здесь достигают результатов для Украины. Много чего россияне говорили о Купянске — мы видим. Был, я приветствовал ребят», — заявил Зеленский на видео.

20 ноября глава Генштаба РФ Валерий Герасимов докладывал Владимиру Путину о том, что российская армия взяла Купянск под свой контроль. 2 декабря президент РФ утверждал, что в городе блокирована группировка ВСУ и «российские войска приступили к ее ликвидации». Он предложил иностранным журналистам съездить в Купянск, чтобы лично убедиться в этом.

#Украина #ВСУ #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(8)
  • A
    Aleks
    13-го декабря

    Врут и те и эти,при том по обоюдному сговору,потому что это ж СВО,а не война. Поэтом Путину и приказали первому начать,ведь если б первыми напала Украина,то это что?Вставай страна огромная,объединение людей и война по полной программе,а СВО -это и воевать можно вполсилы ,регулируя процессы с двух сторон,и то́рговать ,и делать гешефты.. Да и объединение людей с общей идеей власти не надо,а то можно этой власти и лишиться .😈👽

    1
    1
  • AK
    Aleks Koff
    12-го декабря

    Можно относиться к Путину как угодно, но это точно не тот человек, который будет выдавать мнимые успехи на линии столкновения за реальные.

    35
    9
  • С
    Сарказм
    Aleks Koff
    12-го декабря

    Да ну, правда что ли?:)))) А Комсомольск уже взяли? И как, все по плану?:)

    5
    25
  • С
    Сарказм
    Aleks Koff
    12-го декабря

    Дед, перестань трындеть, уже даже зетмегаватники признали, что там не только далеко до оккупации города, но вообще говоря, в нем остались окруженные путинские вояки, с которыми нет наземной связи и которых там перемалывают в фарш

    5
    21
  • Д
    Дед
    Aleks Koff
    12-го декабря

    Сарказму. В фарш- не фарш, но прежде , чем поверить этим клоунам, которые врут на каждом шагу, я, позволь, поверю Путину, который ни разу не обманул. Все остальные, брешут, как сивые мерины, и если сейчас не та ситуация, то это никак не правило, а исключение.

    19
    5
  • С
    Сарказм
    Aleks Koff
    12-го декабря

    Дед, ты точно троллишь:)))) "Пцтин, который не разу не обманул" - это шутка десятилетия, ведь на самом деле он забыл, когда не врал. Начиная с печенегов и заканчивая купленной в военторге формой.

    7
    21
  • Д
    Добрый
    Aleks Koff
    13-го декабря

    Главный пиз..ун стран мира путлер.Где его фото,сделанные возле стеллы Комсомольск?Взяли Покровск,Купянск.Почему пктлер не съездил в оккупированные города?Путлер ни разу не ездил на линию фронта.Это не в кабинете принимать за длинным столом путлеровских холуёв.Обещал не нападать на Украину.Напал.Выживший из ума никчёмный кгб-эшник,положивший сотни тысяч людей.10 лет назад ходили анекдоты про Вовочку. Теперь, понятно,про какого Вовочку. Вовочку кабаевича путлера

    4
    21
  • Д
    Дед
    12-го декабря

    Если видео с геолокацией - уважаю, а если варианты, то очередное фуфло. Уже столько раз эуропейцы пели песни, вместе с Зелей, что верить - себя не уважать.

    28
    5
Читать все комментарии

