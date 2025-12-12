Север Японии в пятницу сотрясло мощное землетрясение магнитудой 6,7, после которого было объявлено предупреждение о цунами, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Землетрясение произошло через четыре дня после того, как в этом же регионе в результате подземных толчков магнитудой 7,5 пострадал 51 человек.

Метеорологическое агентство Японии, которое изначально оценило силу нового землетрясения как 6,5 балла, позже уточнило данные и предупредило, что на тихоокеанском побережье северной Японии возможны цунами высотой до одного метра.

Геологическая служба США сообщила, что землетрясение имело магнитуду 6,7, а его эпицентр находился в море, в 130 километрах от города Кудзи в префектуре Иватэ на главном японском острове Хонсю.

Телерадиокомпания NHK сообщила, что сила толчков в этот раз была слабее, чем во время землетрясения в понедельник, когда с полок падали предметы, появлялись трещины на дорогах, разбивались окна, а высота волн цунами достигала 70 сантиметров.

В пятницу Управление по ядерному регулированию Японии сообщило, что на объектах атомной энергетики в этом регионе признаков каких-либо аномалий не зафиксировано.