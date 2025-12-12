Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Север Японии сотрясло землетрясение магнитудой 6,7, объявлено предупреждение о цунами 0 207

В мире
Дата публикации: 12.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Север Японии сотрясло землетрясение магнитудой 6,7, объявлено предупреждение о цунами
ФОТО: пресс-фото

Север Японии в пятницу сотрясло мощное землетрясение магнитудой 6,7, после которого было объявлено предупреждение о цунами, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Землетрясение произошло через четыре дня после того, как в этом же регионе в результате подземных толчков магнитудой 7,5 пострадал 51 человек.

Метеорологическое агентство Японии, которое изначально оценило силу нового землетрясения как 6,5 балла, позже уточнило данные и предупредило, что на тихоокеанском побережье северной Японии возможны цунами высотой до одного метра.

Геологическая служба США сообщила, что землетрясение имело магнитуду 6,7, а его эпицентр находился в море, в 130 километрах от города Кудзи в префектуре Иватэ на главном японском острове Хонсю.

Телерадиокомпания NHK сообщила, что сила толчков в этот раз была слабее, чем во время землетрясения в понедельник, когда с полок падали предметы, появлялись трещины на дорогах, разбивались окна, а высота волн цунами достигала 70 сантиметров.

В пятницу Управление по ядерному регулированию Японии сообщило, что на объектах атомной энергетики в этом регионе признаков каких-либо аномалий не зафиксировано.

Читайте нас также:
#Япония #землетрясение #цунами
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Лукашенко освободил более сотни политзаключенных в Беларуси
Изображение к статье: Страна ЕС призвала восстановить отношения с Россией
Изображение к статье: Эрдоган рассказал о полученном от Путина обещании
Изображение к статье: ЕС вводит сбор в 3 евро на дешёвые посылки из-за рубежа, в основном из Китая

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Соусы, которые можно сделать за одну минуту
Еда и рецепты
Изображение к статье: Раскрыта опасность популярного вида пауэрбанков
Техно
Изображение к статье: Сексуальные триггеры мужчин и женщин: что действительно имеет значение
Люблю!
Изображение к статье: 36% жителей планируют потратить на празднование Рождества и Нового года от 50 до 150 евро
Наша Латвия
Изображение к статье: Десять необычных советов для водителей на зимний период
Дом и сад
Изображение к статье: Как окрас кошки влияет на ее характер? Наблюдения владельцев и выводы ученых
В мире животных
Изображение к статье: Соусы, которые можно сделать за одну минуту
Еда и рецепты
Изображение к статье: Раскрыта опасность популярного вида пауэрбанков
Техно
Изображение к статье: Сексуальные триггеры мужчин и женщин: что действительно имеет значение
Люблю!

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео