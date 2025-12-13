Джон Коул: Лукашенко дал США хорошие советы по урегулированию конфликта на Украине.
Специальный посланник президента США Дональда Трампа в Белоруссии Джон Коул заявил, что глава республики Александр Лукашенко дает хорошие советы по урегулированию военного конфликта между Россией и Украиной.
«Он помогает, советует нам, что делать с войной между Россией и Украиной. Это хорошие советы», — сказал журналистам Коул.
Посланник Трампа также отметил важный фактор давних добрых отношений между Лукашенко и президентом России Владимиром Путиным. «Ваш президент имеет возможность давать советы Путину. Они давние друзья, это способ помочь процессу», — добавил Джон.
Ранее стало известно, что США снимут санкции с белорусского калия.
