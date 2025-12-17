Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Путин подписал закон о конфискации жилья на оккупированных территориях 3 2380

В мире
Дата публикации: 17.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Путин подписал закон о конфискации жилья на оккупированных территориях

Глава РФ Владимир Путин подписал закон, который предоставляет администрациям оккупированных территорий право конфисковывать жильё украинцев, покинувших эти территории, сообщают российские СМИ, пишет LETA со ссылкой на UNN.

Речь идёт о поправках в конституционный закон РФ, которые 9 и 10 декабря были одобрены обеими палатами парламента.

Согласно принятым поправкам, оккупационные администрации получают право конфисковывать жилые дома, квартиры и отдельные помещения, которые якобы обладают признаками «бесхозной собственности».

В эту категорию также попадёт имущество, владельцев которого невозможно идентифицировать, или в случаях, когда отсутствуют действительные документы, подтверждающие право собственности.

После завершения процедуры конфискации имущество передаётся в распоряжение оккупационной администрации.

В законе предусмотрены несколько вариантов дальнейшего использования такого имущества: жильё может быть предоставлено лицам, потерявшим дома в результате боевых действий, или использовано в качестве служебного жилья для должностных лиц, военнослужащих, госслужащих, сотрудников силовых структур, а также учителей и врачей.

Кроме того, конфискованную недвижимость разрешается сдавать в аренду в соответствии с Жилищным кодексом РФ либо предоставлять по договорам социального найма лицам, официально находящимся в очереди на жильё.

Эти положения будут действовать до 2030 года.

Если после конфискации объявится владелец, он сможет получить денежную компенсацию, однако такое право будет предоставлено только гражданам России.

Механизм выплат будет определяться оккупационной администрацией.

×
Читайте нас также:
#жилье #Украина #конфискация #Россия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
9
2
1
5
0
0

Оставить комментарий

(3)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Рыболовецкое судно в море
Изображение к статье: Дантист
Изображение к статье: авианосец США
Изображение к статье: Военные развертывают ракету "Искандер"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео