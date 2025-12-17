Глава РФ Владимир Путин подписал закон, который предоставляет администрациям оккупированных территорий право конфисковывать жильё украинцев, покинувших эти территории, сообщают российские СМИ, пишет LETA со ссылкой на UNN.

Речь идёт о поправках в конституционный закон РФ, которые 9 и 10 декабря были одобрены обеими палатами парламента.

Согласно принятым поправкам, оккупационные администрации получают право конфисковывать жилые дома, квартиры и отдельные помещения, которые якобы обладают признаками «бесхозной собственности».

В эту категорию также попадёт имущество, владельцев которого невозможно идентифицировать, или в случаях, когда отсутствуют действительные документы, подтверждающие право собственности.

После завершения процедуры конфискации имущество передаётся в распоряжение оккупационной администрации.

В законе предусмотрены несколько вариантов дальнейшего использования такого имущества: жильё может быть предоставлено лицам, потерявшим дома в результате боевых действий, или использовано в качестве служебного жилья для должностных лиц, военнослужащих, госслужащих, сотрудников силовых структур, а также учителей и врачей.

Кроме того, конфискованную недвижимость разрешается сдавать в аренду в соответствии с Жилищным кодексом РФ либо предоставлять по договорам социального найма лицам, официально находящимся в очереди на жильё.

Эти положения будут действовать до 2030 года.

Если после конфискации объявится владелец, он сможет получить денежную компенсацию, однако такое право будет предоставлено только гражданам России.

Механизм выплат будет определяться оккупационной администрацией.