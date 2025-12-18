Фон дер Ляйен: Россия уже угрожает безопасности стран ЕС 1 866

Дата публикации: 18.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Фон дер Ляйен: Россия уже угрожает безопасности стран ЕС
ФОТО: Global Look Press

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен высказала мнение, что Россия напрямую угрожает безопасности европейских стран.

Пост она написала в соцсети X. «Россия нацелена не только на Украину. Ее полномасштабная военная экономика представляет собой прямую угрозу нашей национальной и экономической безопасности», — провозгласила Урсула фон дер Ляйен.

По словам политика, бессрочная заморозка российских активов в ЕС «может кардинально изменить ситуацию для Украины и Европы».

Ранее глава Еврокомиссии рассказала, что российские активы останутся замороженными, пока Европейский союз не примет решение об их разморозке. По ее словам, решение о заморозке активов РФ на неопределенный срок может стать переломным моментом для Украины и Европы.

#Украина #санкции #безопасность #Урсула Фон Дер Ляйен #экономика #Россия #политика
