Бывший госсекретарь минобороны Янис Гарисонс в интервью ТВ-24 заявил, что Дональд Трамп разрушил старый миропорядок и попытался вести США по пути изоляционизма, то есть, когда Америка не проводит активную внешнею политику. "Старая мировая система мертва - посмотрите, Совет Безопасности ООН вообще ничего уже не решает, а о том, что в Вене существует такая структура, как ОБСЕ, где работники получают большие зарплаты, уже вообще все забыли", - заметил эксперт и подчеркнул, что новый миропорядок еще только пытаются создать.