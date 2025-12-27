Baltijas balss logotype
«Старый мировой порядок мертв, а новый еще только пытаются создать»

В мире
Дата публикации: 27.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Старый мировой порядок мертв, а новый еще только пытаются создать»

Бывший госсекретарь минобороны Латвии подвел итог года в международной политике.

Бывший госсекретарь минобороны Янис Гарисонс в интервью ТВ-24 заявил, что Дональд Трамп разрушил старый миропорядок и попытался вести США по пути изоляционизма, то есть, когда Америка не проводит активную внешнею политику. "Старая мировая система мертва - посмотрите, Совет Безопасности ООН вообще ничего уже не решает, а о том, что в Вене существует такая структура, как ОБСЕ, где работники получают большие зарплаты, уже вообще все забыли", - заметил эксперт и подчеркнул, что новый миропорядок еще только пытаются создать.

#США #ООН #интервью #Дональд Трамп #внешняя политика #политика
Эдуард Эльдаров
