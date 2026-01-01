Допрос экипажа грузового судна, подозреваемого в повреждении морского кабеля в Финском заливе, будет продолжен в четверг, сообщила Центральная криминальная полиция Финляндии.

Экипаж грузового судна под названием «Фитбург» был предварительно допрошен уже в среду.

В ходе допросов будут установлены ответственность и роль членов экипажа в произошедшем. Судно подозревается в повреждении морского кабеля телеоператора Elisa между Хельсинки и Таллинном.

По словам старшего комиссара криминальной полиции Ристо Лохи, возраст судна составляет немногим более 20 лет.

По данным полиции, членами экипажа являются граждане России, Грузии, Казахстана и Азербайджана.