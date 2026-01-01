Baltijas balss logotype
Допрос подозреваемых в повреждении морского кабеля будет продолжен 0 398

В мире
Дата публикации: 01.01.2026
BNS
Изображение к статье: Допрос подозреваемых в повреждении морского кабеля будет продолжен

Допрос экипажа грузового судна, подозреваемого в повреждении морского кабеля в Финском заливе, будет продолжен в четверг, сообщила Центральная криминальная полиция Финляндии.

Экипаж грузового судна под названием «Фитбург» был предварительно допрошен уже в среду.

В ходе допросов будут установлены ответственность и роль членов экипажа в произошедшем. Судно подозревается в повреждении морского кабеля телеоператора Elisa между Хельсинки и Таллинном.

По словам старшего комиссара криминальной полиции Ристо Лохи, возраст судна составляет немногим более 20 лет.

По данным полиции, членами экипажа являются граждане России, Грузии, Казахстана и Азербайджана.

#Финляндия #преступления #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
