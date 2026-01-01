Мир отпраздновал наступление 2026 года в ночь на четверг, пишет LETA со ссылкой на AP.

От Сиднея до Парижа и Нью-Йорка толпы людей встречали Новый год с пышными торжествами, фейерверками и световыми шоу.

В Японии в полночь зазвучали колокола храмов, в Дубае салют сопровождался лазерным шоу, а в Париже обратный отсчёт до 2026 года проецировался на Триумфальную арку.

Нью-Йоркская Таймс-сквер, как обычно в новогоднюю ночь, была заполнена людьми, несмотря на минусовую температуру.

В Рио-де-Жанейро десятки тысяч людей заполнили более чем четырёхкилометровый пляж Копакабана, чтобы посмотреть концерты и 12-минутный фейерверк.