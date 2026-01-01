Baltijas balss logotype
На Западе раскрыли оценку ЦРУ относительно атаки на резиденцию Путина 1 870

В мире
Дата публикации: 01.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: На Западе раскрыли оценку ЦРУ относительно атаки на резиденцию Путина
ФОТО: Youtube

WSJ заявила, что ЦРУ не подтвердило версию об атаке на резиденцию Путина.

На Западе раскрыли оценку Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США относительно атаки на резиденцию президента России Владимира Путина. Как пишет американское издание The Wall Street Journal, спецслужба США не подтвердила версию об украинском ударе - а потому версия Кремля может быть провокацией.

«Этот вывод подтверждается оценкой ЦРУ, которое установило, что попыток нападения на Путина не было», — написало издание со ссылкой на источник в американской администрации.

Вечером 28 декабря Кремль заявил якобы об атаке на резиденцию Путина в Новгородской области с применением БПЛА. Дроны якобы запускали с территорий Сумской и Черниговской областей Украины. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва из-за этого ужесточит переговорную позицию по Украине после атаки. Версия об атаке может быть провокацией со стороны Кремля, что подтверждают выводы ЦРУ.

#Украина #ЦРУ #кремль #провокация #дроны #политика
    Aleks
    1-го января

    ВСУ(или израильский ЦАхАЛ,который присутствует на Украине)нанесли удар по празднующим Новый год мирным жителям Херсонской области и погибло много женщин и детей.Прям как в Палестине . Но кто теперь поверит Путину,когда он так бездарно хотел всех обмануть?! И как теперь херсонцы ,да и запорожцы с другими областями воспримут гусский мир Путина,который не может(или не хочет)защитить уже россиян по Конституции ? 😈👽

