На переговорах «коалиции желающих» в Париже, где, кстати, присутствует премьер Латвии Эвика Силиня, обсуждается отправка в Украину американских военных, сообщает «Радио Свободы».

Европейские чиновники заявили, что американцы в Украине могут выполнять небоевые функции по наблюдению за соблюдением режима прекращения огня. Этот может произойти после окончания боевых действий.

Также на саммите в Париже сегодня обсуждают отправку 15-20 тысяч миротворцев в Украину, большую часть которых должны предоставить Франция и Британия. По другим данным цифра будет ближе к 30 тыс.

Турция будет отвечать за безопасность судоходства в Черном море.

Большинство опрошенных европейских чиновников считают, что наиболее вероятное развертывание войск будет в Западной Украине для поддержки и обучения украинских военнослужащих.

Брюссель и Киев все более оптимистично чем ранее оценивают перспективы предоставления Вашингтоном «надежной защиты», хотя пока неясно, в какой именно форме. Европейцы рассчитывают, что Вашингтон будет оказывать «вспомогательную поддержку», такую как логистика и разведка.

Один европейский дипломат отметил, что остается нерешенным вопрос, как реагировать на потенциальное нападение России. «По сути, мы все еще обсуждаем, будем ли мы открывать ответный огонь или отступать», - сказал он.

Напомним, РФ, которая должна согласовать (или отвергнуть) мирный план с гарантиями безопасности, выступает против присутствия войск стран НАТО в Украине. Трамп ранее говорил, что американских военных в Украине не будет. А в первоначальной версии его мирного плана значился прямой запрет на размещение иностранных войск на территории Украины. Официально Вашингтон не подтверждал, что поменял точку зрения и согласен на присутствие иностранных войск в Украине.