Скотт Бессент сообщил, что рассматривает возможность введения санкций против "теневого флота" России. Но все будет зависеть от хода мирных переговоров по Украине, добавил он.

Возможное введение США новых санкций в отношении России будет зависеть от хода переговоров о мирном урегулировании в Украине. Такое заявление сделал министр финансов США Скотт Бессент, выступая в комитете по банковским вопросам Сената США в четверг, 5 февраля, пишет DW.

Бессент, наряду со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером, был в составе американской делегации на переговорах с российской стороной в Майами 31 января.

Возможные санкции США против "теневого флота" РФ

Как передает агентство Reuters 5 февраля, в числе возможных санкций в отношении РФ, ведущей уже почти четыре года войну против Украины, глава Минфина США назвал меры против российского "теневого флота". На подобные санкции Дональд Трамп так и не пошел с момента своего возвращения в Белый дом в январе 2025 года, констатируют журналисты.

"Я рассмотрю такую возможность. Посмотрим, к чему приведут мирные переговоры", - указал Бессент. При этом он выразил мнение, что санкции США против российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл" способствовали возвращению Москвы за стол переговоров.

Переговоры в Абу-Даби о мире в Украине

5 февраля в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби завершились двухдневные переговоры, нацеленные на завершение войны в Украине. Делегации трех стран встречались в закрытом формате. Американскую сторону в ОАЭ представляли спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и министр армии США Дэниел Дрисколл. Руководитель украинской делегации - секретарь СНБО Рустем Умеров. С российской стороны делегацию возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков.

Руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов отметил, что консультации "прошли действительно конструктивно", но не привел подробностей. В то же время украинский президент Владимир Зеленский назвал их "непростыми". Несколькими часами ранее Уиткофф сообщил, что стороны договорились об обмене 314 пленными.

Бессент о роли Кушнера на переговорах о мире в Украине

5 февраля, отвечая на вопрос о том, какую роль в переговорах с Россией играет Джаред Кушнер, Скотт Бессент сказал, что, по его мнению, зять президента США действует в качестве специального посланника и посредника на переговорах.

Ранее в ходе слушаний комитета по банковским делам Сената США сенатор-демократ Энди Ким раскритиковал тот факт, что зять Трампа участвует в официальных переговорах с Россией без должной подотчетности и прозрачности, поскольку не занимает официальную должность. "Если он (Джаред Кушнер. - Ред.) хочет участвовать в этом (переговорах США с Россией о мирном урегулировании в Украине. - Ред.), то должен следовать тем же правилам раскрытия финансовой информации и устранения конфликтов интересов, которым подвергаются все остальные высокопоставленные государственные чиновники", - цитируется заявление Кима в этой связи на сайте сенатора.