Идеи о массовом переселении евреев занимали особое место в политических дискуссиях конца ХIX века: создание еврейского государства было одним из ключевых вопросов не только для сионистского движения, но и для антисемитов, а также для европейских правительств, стремившихся использовать эту ситуацию в своих целях.

Мест, где могло бы быть создано еврейское государство, помимо исторических территорий, довольно немало — от Новой Гвинеи до Техаса, однако одни из самых проработанных планов по переселению относятся именно к Африке.

Идеи о переселении евреев в Африку, а конкретно в «Уганду», которая на самом деле полностью находилась на территории современной Кении, возникла в Великобритании в конце ХIX века. Основания этому были экономическими — Великобритания испытывала сложности в Восточной Африке. Несмотря на инвестиции, регион не приносил ожидаемой выгоды, что подталкивало британских чиновников к мыслям о наращивании потока европейских иммигрантов.

Евреи в данном плане возникли благодаря Джозефу Чемберлену, тогдашнему Государственному секретарю по делам колоний Великобритании. В 1902 году, при посредничестве своих знакомых лидеров еврейского сообщества Британии, братьев-банкиров Ротшильдов Натана и Альфреда, он познакомился с лидером сионистов Теодором Герцлем. На тот момент движение активно обсуждало вопрос создания еврейского государства, рассматривая для этого не только землю обетованную, но и другие территории, включая, например, Кипр и Синай.

В декабре 1902 года Чемберлен отправился в Южную Африку, по пути остановившись в Момбасе. Именно там британские поселенцы пожаловались Чемберлену на нехватку рабочих. Чемберлен же, во время путешествия по Кении, заметил, что страна идеально подошла бы Герцлю.

Первоначально «Уганда» не вызвала энтузиазма Герцля, однако из-за обострения еврейских погромов вопрос переселения стал особенно актуальным. Хотя «Уганда» не имела исторического значения для евреев, этот план был более многообещающим, чем альтернативы. На 6-ом сионистском конгрессе в 1903 году, участники проголосовали за отправку группы по сбору информации в регион, несмотря на то, что «Уганда» почти поставила сионистов на грань раскола — многими проект воспринимался как предательство идеи возвращения на исторические земли.

Против проекта выступили и британские поселенцы, создав «Антисионистский иммиграционный комитет». В конечном счёте «Уганда» была окончательно отвергнута на 7-ом сионистском конгрессе в 1905 году, уже после кончины Герцля. Несмотря на провал плана, многие сионисты продолжали изучать варианты создания еврейских поселений в Канаде, Месопотамии, Киренаике, Анголе, и даже Эфиопии.

Тема переселения евреев не теряла актуальности и вновь вышла на первый план в 1937 году с подачи Франции и Польши, которые планировали создание поселений на Мадагаскаре, якобы имеющего «древние еврейские корни», однако остров сочли не вполне пригодным.

В 1938 году вопрос активно обсуждался нацистскими идеологами: на тот момент до 10% евреев под юрисдикцией Германии были гражданами Польши, отказавшейся от их возвращения. Одновременно с этим принимать евреев отказывалось и французское правительство. В этой связи Эрнст Кальтенбруннер, на тот момент лидер австрийского СС, выдвигал план переселения евреев в Австралию.

Мадагаскар встал в центре обсуждений с подачи чиновника МИД Франца Радемахера в контексте передачи острова Германии после выхода Франции из войны. По мысли Адольфа Эйхманна, работавшего над планом, предполагалось переселение на Мадагаскар 4 млн евреев за 4 года. Сам остров должен был управляться как полицейское государство под контролем СС.

План оказался невыполнимым из-за британской морской блокады, а позже был отложен из-за поражения нацистов в битве за Британию в сентябре 1940 года. В ноябре 1942 года план окончательно утратил своё значение — британцы отбили Мадагаскар у французских коллаборационистов, закрыв тему создания еврейского государства в Африке.

Тем не менее, в Уганде с тех времен осталась Намутумба, крупнейший населенный пункт, — это процветающая еврейская община, насчитывающая около 244 человек и имеющая действующую синагогу. Община построила межконфессиональную начальную школу — начальную школу «Тиккун Олам» (TOPS), обслуживающую всю общину, активно занимается развитием экономики и стремится улучшить жизнь всех своих членов. Йоаш Майенде — директор TOPS, полностью работающей на солнечной энергии.

Раввин Леви Шадрах Мугоя — их нынешний духовный лидер. Старший раввин Эри назначил Шадраха своим преемником, назвав это «большой честью и большой ответственностью». Шадрах учился в Угандийском христианском университете и в 2013 году получил степень в области планирования проектов и предпринимательства. Он также учился в ешиве главного раввина Абайудая, Гершома Сизому. Сейчас Шадрах продолжает обучение в ALEPH (Альянс за еврейское обновление), чтобы хорошо руководить своим народом в качестве раввина. Консервативная ешива в Израиле приняла его на обучение.