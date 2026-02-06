Англичанка получила диплом разработчика видеоигр, а стала сварщицей 1 553

Дата публикации: 06.02.2026
Изображение к статье: Тяжелая работа позволяет хорошо получать.

Тяжелая работа позволяет хорошо получать.

Теперь молодая женщина выплачивает студенческий кредит.

Эббу-Вейл-Таун, Уэльс. Рози Хавард окончила университет по специальности «Разработчик видеоигр». Она с теплотой вспоминала учебу, но не смогла найти работу по специальности.

Хавард устроилась на работу в юридическую фирму. Однако это было не для нее: административная работа вызывала разочарование.

Затем Хавард заинтересовалась работой механика. Она посещала вечерние курсы и нашла ученичество, которое позволило получить высшее образование, не требующее предварительного опыта работы.

«Создавать и ремонтировать своими руками — это очень приятно. В конце дня я вижу результаты своей работы», — говорит она Yle, сидя за сварочным столом.

34-летняя Хавард уже полтора года работает учеником на финском заводе Halton в Южном Уэльсе. За развитием навыков следит сотрудник на рабочем месте. Обучение включает еженедельные занятия в расположенном неподалеку учебном заведении.

Хавард получает зарплату за свою работу. Это очень кстати, потому что ей еще нужно выплатить кредиты, взятые за обучение в университете. Большинство ее однокурсников в Гарварде тоже не нашли работу по специальности.

«Обучение стало для них ценным жизненным опытом. А теперь у них огромные долги», — говорит она.

Статистика Гарвардского университета подтверждается HESA, официальной организацией, которая составляет статистику по британскому высшему образованию . По данным исследовательского института, все меньше и меньше выпускников университетов находят работу. Каждый третий не трудоустроен по своей специальности.

В 2023 году чуть более половины выпускников через год после окончания учебы работали на полную ставку. Шесть процентов были безработными, а каждый восьмой работал неполный рабочий день. Почти каждый пятый продолжил обучение.

Вакансий для недавних выпускников стало меньше. Из-за сложной экономической ситуации компании в первую очередь сокращают должности начального уровня или нанимают более опытных сотрудников. Искусственный интеллект также способствует сокращению рабочих мест.

В Великобритании гораздо больше молодых людей поступают в университеты, чем в среднем по странам ОЭСР.

#образование #трудоустройство #обучение #Англия #статистика
