Как отмечает Спрудс, эти три страны — члены НАТО — становятся первыми в Европе, которые внедряют полностью автономную систему перехватывающих беспилотников в ответ на растущие угрозы в воздушном пространстве.

Ранее сообщалось, что беспилотный летательный аппарат Blaze от Origin Robotics предназначен для перехвата и уничтожения вражеских дронов и других быстро движущихся воздушных целей.

Система легко транспортируется и быстро разворачивается, объединяя данные радара с технологиями машинного зрения для точного обнаружения, слежения и нейтрализации вражеских дронов в полёте. Это автономное и экономически эффективное дополнение к системе противовоздушной обороны.

🇱🇻🇪🇪🇧🇪 Latvija, Igaunija un Beļģija saņem pirmos BLAZE pārtvērējdronus no 🇱🇻 Latvijas aizsardzības tehnoloģiju uzņēmuma Origin Robotics.



Trīs #NATO dalībvalstis kļūst par pirmajām Eiropā, kas ievieš pilnībā autonomu pārtvērējdronu sistēmu, reaģējot uz pieaugošajiem gaisa telpas… pic.twitter.com/rjN5kK4pnR — Andris Spruds (@AndrisSpruds) February 6, 2026

Также сообщалось, что в этом году Латвия планирует направить 200,54 млн евро на укрепление противовоздушной обороны, а 50 млн евро — на развитие возможностей беспилотных летательных аппаратов. Это значительное увеличение по сравнению с текущим годом, когда на эти цели было выделено 20 млн евро.

По данным Firmas.lv, оборот Origin Robotics в 2024 году составил 1 812 469 евро, а прибыль — 47 076 евро. Основанная в 2022 году компания принадлежит Агрису Кипурсу (39,66%), Илье Невдаху (28%) и Константину Попику (22,34%).

Ранее сообщалось, что в конце 2024 года Origin Robotics получила одобрение Европейской комиссии на финансирование в размере 4,5 млн евро из Европейского оборонного фонда. Средства предназначены для разработки технологий целеуказания на базе беспилотных систем, что существенно расширит возможности использования высокоточного управляемого вооружения.