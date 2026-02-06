Baltijas balss logotype
Латвия, Эстония и Бельгия получили первые перехватывающие дроны Blaze 2 397

Политика
Дата публикации: 06.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Латвия, Эстония и Бельгия получили первые перехватывающие дроны Blaze
ФОТО: пресс-фото

Латвия, Эстония и Бельгия получили первые перехватывающие дроны Blaze, произведённые латвийской оборонной технологической компанией Origin Robotics, сообщил министр обороны Латвии Андрис Спрудс, пишет LETA.

Как отмечает Спрудс, эти три страны — члены НАТО — становятся первыми в Европе, которые внедряют полностью автономную систему перехватывающих беспилотников в ответ на растущие угрозы в воздушном пространстве.

Ранее сообщалось, что беспилотный летательный аппарат Blaze от Origin Robotics предназначен для перехвата и уничтожения вражеских дронов и других быстро движущихся воздушных целей.

Система легко транспортируется и быстро разворачивается, объединяя данные радара с технологиями машинного зрения для точного обнаружения, слежения и нейтрализации вражеских дронов в полёте. Это автономное и экономически эффективное дополнение к системе противовоздушной обороны.

Также сообщалось, что в этом году Латвия планирует направить 200,54 млн евро на укрепление противовоздушной обороны, а 50 млн евро — на развитие возможностей беспилотных летательных аппаратов. Это значительное увеличение по сравнению с текущим годом, когда на эти цели было выделено 20 млн евро.

По данным Firmas.lv, оборот Origin Robotics в 2024 году составил 1 812 469 евро, а прибыль — 47 076 евро. Основанная в 2022 году компания принадлежит Агрису Кипурсу (39,66%), Илье Невдаху (28%) и Константину Попику (22,34%).

Ранее сообщалось, что в конце 2024 года Origin Robotics получила одобрение Европейской комиссии на финансирование в размере 4,5 млн евро из Европейского оборонного фонда. Средства предназначены для разработки технологий целеуказания на базе беспилотных систем, что существенно расширит возможности использования высокоточного управляемого вооружения.

#НАТО #вооружение #Латвия #безопасность #технологии #дроны #Европейская комиссия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • I
    Inga
    6-го февраля

    перехватывать,судно отдали,экипаж дома.потому,что думает не на русском языке. на русском:: убью,взорву. и конечно ,не знаю кому,мщу.

    0
    2
  • р
    реалист
    6-го февраля

    задача обычная: получить европейское бабло на задачи создания местного продукта сомнительного качества. Вместо того, чтобы приобрести у европейских компаний готовые и лучшие игрушки. Дорого? Так направляйте деньги на полезные цели, а не на то, что не сможет помочь.

    2
    1

