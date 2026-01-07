Новое исследование показало, что государственные пенсии считаются слишком низкими, но среди европейцев нет единого мнения по поводу их пересмотра.

В то время как население ЕС стареет, а Брюссель призывает страны-члены развивать частные пенсионные системы, большинство жителей Франции, Германии, Испании и Италии считают, что государственная пенсионная система их стран уже им недоступна.

Однако они также считают нынешнюю систему недостаточно щедрой и не поддерживают многие варианты ее реорганизации, например, повышение пенсионного возраста, согласно опросу YouGov.

Греция и Италия тратят на государственные пенсии самую большую долю национального дохода среди стран ОЭСР - около 16% ВВП, говорится в докладе ОЭСР.

За ними следуют Австрия, Франция и Португалия, которые тратят от 13 до 14 % своего бюджета.

Две трети респондентов из Франции, Германии и Испании утверждают, что государственная пенсионная система в их странах будет недоступна для населения к тому времени, когда люди, которым сейчас 30-40 лет, выйдут на пенсию.

С другой стороны, те, кто уже вышел на пенсию, неизменно более оптимистично оценивают способность своей страны финансировать государственную пенсионную систему.

Есть ли консенсус в отношении решения?

Более 70 % не вышедших на пенсию итальянцев и поляков не уверены, что у них будет достаточно денег для комфортной жизни на пенсии.

Среди французских и испанских респондентов этот показатель составляет 66% и 64% соответственно.

Несмотря на признание проблем, с которыми сталкивается государственная пенсионная система, поддержка мер, которые могли бы помочь решить эту проблему, ограничена.

Наиболее популярными вариантами среди пенсионеров и работающих респондентов в пяти странах ЕС являются оказание поддержки пожилым сотрудникам, чтобы они могли дольше оставаться на своих рабочих местах, а не выходить на пенсию, а также введение законодательного требования для трудоспособных лиц дополнительно вносить взносы в частную или корпоративную пенсионную программу или сберегательный план.

Польским респондентам особенно нравится идея поддержки пожилых работников, в то время как немцы предпочитают дополнительные отчисления в частную или трудовую пенсию.

Италия оказалась единственной страной-членом ЕС, выступающей за сокращение или полную отмену государственной пенсии для пенсионеров с высокими доходами.

Наименее предпочтительными решениями оказались повышение налогов для трудоспособного населения, сокращение финансирования государственных услуг для пожилых людей и уменьшение размера государственных пенсионных выплат для всех пенсионеров.

Каковы планы ЕС по решению этой проблемы?

Государственные пенсии в большинстве стран ЕС выплачиваются по принципу "плати, когда можешь", то есть нынешние работники финансируют нынешних пенсионеров.

В условиях сокращения численности трудоспособного населения и роста нестандартной занятости граждане ряда стран-членов ЕС не имеют уверенности в обеспечении адекватной пенсии в будущем, особенно женщины.

Гендерный пенсионный разрыв - разница в среднем пенсионном доходе между мужчинами и женщинами - составляет 24,5%.

Европейская комиссия наметила двухкомпонентный подход к увеличению пенсионных накоплений и мобилизации до 10 триллионов евро в банковских вкладах по всему блоку для поддержки стратегических приоритетов ЕС, в частности обороны, безопасности, цифрового и "зеленого" перехода.