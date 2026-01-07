Baltijas balss logotype
Неужели Латвии придется воевать и против России, и против США? - политтехнолог 10 4746

В мире
Дата публикации: 07.01.2026
Latvijas Avīze
Изображение к статье: Неужели Латвии придется воевать и против России, и против США? - политтехнолог
ФОТО: пресс-фото

Шокирующую гипотезу высказал у себя на страничке в Х политтехнолог Юргис Лиепниекс. Впрочем - что сегодня может шокировать.

«Если США вторгнутся в Гренландию, Европа должна будет воевать против США. Тогда США будет выгодно, чтобы Россия вторглась в Европу, чтобы Европа была полностью разгромлена и ослаблена, и даже не прямыми действиями армии США, а только наблюдением», – такую точку зрения высказал на чат-платформе «X» политтехнолог Юргис Липниекс, реагируя на недавние заявления президента США Дональда Трампа о желании контролировать Гренландию.

Он пишет: «Путин взял бы все, что хочет. США поддержали бы его, потому что они были бы союзниками в войне против Европы. Кто бы мог подумать, что Третья мировая война может начаться именно так? Хорошо, я не думаю, что дело дойдет до такого – по вышеупомянутой логике Европа не будет воевать с США, но это будет конец НАТО и любого сотрудничества с США, а также тандем США и России против Европы».

#НАТО #США #Дональд Трамп #Европа #геополитика #Россия #политика
Оставить комментарий

(10)
  • ji
    jurijs ivanovs
    7-го января

    латвия должна победить в этой войне ! а украина поможет ! латвию не испугаешь ! СЛАВА УКРАИНЕ !!!

    0
    3
  • Мп
    Мимо проходил
    7-го января

    За что жалею латвийских "экспертов", так это за потерю прибылей: в России сейчас хорошо раскупаются книги жанра альтернативной истории. Это ж сколько могли бы понаписать эти пришельцы из параллельного мира, как бы заработали классно!

    11
    1
  • 7-го января

    у вас уже на почве желания воевать крыша поехала, народ голодный ходит а им всё повоевать хочется. откуда такое желание уничтожить свой народ? о мире надо говорить и стремиться к миру

    64
    1
  • АП
    Александр Прохожий
    7-го января

    О какой войне идёт речь? Латвия не может оказать помощь семьям, пострадавшим от взрыва газа на Баускас 15, а о каких войнах вообще можно говорить? Смехота!

    113
    2
  • MG
    Max George
    7-го января

    Меня обманули на 162 500 долларов после того, как я доверился не тем людям, полагая, что это законная криптовалютная транзакция. Я общался с гражданином Швейцарии, который представился опытным инвестором, и со временем отправил ему крупные суммы биткоинов, полагая, что мои средства находятся под профессиональным управлением. Когда я попытался вывести деньги, все остановилось, и я понял, что почти все потерял. Спасибо, мистер Браун, за помощь в критический момент. Он помог мне вернуть 162 500 долларов в биткоинах. Его навыки, профессионализм и понимание сложных случаев мошенничества с криптовалютой впечатляют. Я чрезвычайно благодарен ему за помощь, поскольку он не только помог вернуть мои средства, но и разоблачил мошенников. С тех пор я рекомендовал мистера Брауна другим жертвам мошенничества, друзьям и коллегам, которые столкнулись с подобными ситуациями, и у них также был положительный опыт. Нет ничего постыдного в том, чтобы стать жертвой этих изощренных и хищнических схем. Сообщив о своем случае и приняв меры, вы можете вернуть часть или все потерянные средства. Жертвы мошенничества могут обратиться в TRUSTWAVE CYBERDEFENSE по адресу [email protected] за консультацией и помощью.

    2
    39
  • АП
    Алексей Попович
    7-го января

    Что-то мне подсказывает, что самые самые Трамповские закидоны ещё впереди, и вполне может произойти то, что сейчас кажется просто невероятным.

    48
    1
  • ЛЛ
    Лукерий Лавочкин
    7-го января

    Ох уж эти латышские эксперды...😏

    70
    1
  • JL
    Janina LV
    7-го января

    Когда Латвию ставят воевать сразу и с Россией, и с США, это уже не геополитика, а групповуха для политтехнологов с богатым воображением. С ним ясно одно: презервативов с логикой опять не завезли.

    41
    1
  • lo gos
    lo gos
    7-го января

    Липниекс-всех победит

    32
    2
  • A
    Aleks
    7-го января

    Многие страны ЕС находятся под другим управлением,а Россия и США под другим,притом самым жадным и нацистским,поэтому вполне могут объединиться,чтобы оккупировать Европу как это сделал Гитлер в свое время и кормится ещё и бюджетов и финансовых потоков ЕС,как завещал им их ГУРУ Шнеерсон в свое время и которому открыт Музей в Москве... А зачем Латвии воевать,если она и так под управлением шнеерсновцев и бюджет в их полном распоряжении? Ну если только Латвия присоединится к США и России.😈👽🔯

    6
    35
Читать все комментарии

Видео