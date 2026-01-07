«Если США вторгнутся в Гренландию, Европа должна будет воевать против США. Тогда США будет выгодно, чтобы Россия вторглась в Европу, чтобы Европа была полностью разгромлена и ослаблена, и даже не прямыми действиями армии США, а только наблюдением», – такую точку зрения высказал на чат-платформе «X» политтехнолог Юргис Липниекс, реагируя на недавние заявления президента США Дональда Трампа о желании контролировать Гренландию.

Он пишет: «Путин взял бы все, что хочет. США поддержали бы его, потому что они были бы союзниками в войне против Европы. Кто бы мог подумать, что Третья мировая война может начаться именно так? Хорошо, я не думаю, что дело дойдет до такого – по вышеупомянутой логике Европа не будет воевать с США, но это будет конец НАТО и любого сотрудничества с США, а также тандем США и России против Европы».