Boeing впервые за семь лет обогнал Airbus по продажам самолетов 0 376

В мире
Дата публикации: 13.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Boeing впервые за семь лет обогнал Airbus по продажам самолетов

Американская компания Boeing в 2025 году впервые за семь лет продала больше самолетов, чем ее европейский конкурент Airbus. Согласно обнародованной статистики, Boeing зафиксировал 1175 валовых заказов на самолеты, что превышает 1000 валовых продаж, о которых Airbus сообщил накануне.

Ключевую роль для Boeing сыграл самый большой заказ в истории компании – от Qatar Airways, пишет Bloomberg. О нем объявили во время визита президента США Дональда Трампа на Ближний Восток в мае.

"Производитель самолетов получает заказы благодаря поддержке Белого дома, а также укрепляет финансы, ускоряя темпы производства после серии кризисов", – пишет агентство.

За год Boeing поставил заказчикам 600 самолетов. Хотя это меньше, чем 793 самолета Airbus, результат стал лучшим для Boeing с 2018 года. В декабре компания достигла рекордного месячного показателя – 63 поставленных самолета.

В декабре Boeing получил 175 новых заказов, несмотря на восемь отмен. Основную часть обеспечил контракт на 110 самолетов с Alaska Air Group – это самый большой заказ в истории авиакомпании.

В целом Boeing демонстрирует постепенное восстановление позиций на мировом авиарынке после нескольких сложных лет.

#Boeing #рынок #экономика
