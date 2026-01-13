Baltijas balss logotype
ФРГ и союзники по НАТО ищут с США решение по Гренландии 2 425

В мире
Дата публикации: 13.01.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: x.com/AussenMinDE

x.com/AussenMinDE

ФОТО: twitter

Германия и другие страны альянса предлагают совместный подход к защите Арктики, но президент США настаивает на покупке Гренландии. В Берлине при этом не видят признаков подготовки военной операции, пишет DW.

Германия и другие государства НАТО выступают за выработку совместного с США решения по вопросам безопасности в Арктике и вокруг Гренландии. Об этом в Вашингтоне заявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль (Johann Wadephul) после встречи с госсекретарем США Марко Рубио вечером в понедельник, 12 января.

Вадефуль отметил, что приветствует запланированные на эту неделю переговоры между правительствами Дании и США по Гренландии и не сомневается, что они пройдут в дружественной и партнерской атмосфере. По его словам, у него нет оснований полагать, что Вашингтон всерьез рассматривает военную операцию для аннексии острова.

Трамп настаивает на покупке Гренландии

Представитель Белого дома Кэролайн Ливитт в понедельник вновь подчеркнула позицию президента США Дональда Трампа, заявляющего о намерении купить Гренландию. По ее словам, Трамп опасается, что в противном случае остров может оказаться под контролем Китая или России, что, как она указывает, не отвечает интересам США, Европы и самой Гренландии.

Рубио на этой неделе планирует встречу с главой МИД Дании Ларсом Лёкке Расмуссеном, в которой, как ожидается, примет участие и министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт. Точная дата переговоров пока не объявлена. Датские СМИ также сообщают о визите нескольких сенаторов США в Копенгаген для консультаций с датскими и гренландскими политиками.

Берлин не ждет военной эскалации

Вадефуль подчеркнул, что обсуждение вопросов безопасности в Арктике должно вестись в рамках НАТО. По его словам, Североатлантический альянс уже разрабатывает конкретные предложения, а Германия готова вносить свой вклад. Он также отметил, что решения по вопросам, затрагивающим Гренландию и Данию, должны приниматься самими Гренландией и Данией.

При этом министр иностранных дел ФРГ отверг мнение, согласно которому США при Трампе якобы отказались от западного ценностного консенсуса. Соединенные Штаты, по его словам, находятся в НАТО "на стороне Европы" и "полностью ориентированы на защиту права и свободы в западном мире". "В этом вообще нет никаких сомнений, и я также советую нам, европейцам, не ставить под сомнение то, что в Вашингтоне не ставится под сомнение", - подчеркнул Вадефуль.

Позиции Мерца и разногласия в Берлине

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц (Friedrich Merz) также считает вероятным участие США в усилении присутствия НАТО вокруг Гренландии. Он заявил во время визита в Индию, что Германия разделяет обеспокоенность Вашингтона необходимостью усиления защиты этого региона и рассчитывает на совместные усилия.

В то же время вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil) выразил "серьезную обеспокоенность" состоянием трансатлантических отношений. По его словам, правительство ФРГ намерено использовать все возможности для диалога с партнерами, однако дискуссии становятся все более сложными, а разногласия - все более значительными.

Укрепление безопасности в Арктике

Трамп, в свою очередь, заявил, что предложения союзников по НАТО об усилении присутствия альянса в Арктике не меняют его позиции. Он подчеркнул, что речь идет именно о приобретении Гренландии, а не о ее аренде, и вновь указал на стратегическое значение острова.

Со своей стороны генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что альянс обсуждает дальнейшие шаги по укреплению безопасности в Арктике. По его словам, НАТО уже активизировалась в регионе по просьбе арктических стран-членов и продолжает искать варианты снижения напряженности вокруг Гренландии.

DW

#НАТО #США #безопасность #дипломатия #арктика #Гренландия #Германия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • ПП
    Просто Прохожий
    13-го января

    Что то Латвия по этому поводу не сильно выступает. Чуть дело касается России, так визгу аж уши закладывает, а в этом вопросе полный штиль. )))

    10
    4
  • lo gos
    lo gos
    13-го января

    Они думали, что Америка им поможет - идиоты. Используют как обоссаные тряпки и выкинут

    11
    4

