Согласно оборонным положениям НАТО и ЕС, Европа обязана вмешаться в ситуацию, если Гренландия подвергнется нападению. О чем идет речь? И насколько эти положения применимы в реальности?

После вступления в должность во второй раз президент США Дональд Трамп вновь угрожает взять под контроль Гренландию, ссылаясь на соображения безопасности и риск, который представляет собой влияние России и Китая на арктическую территорию, принадлежащую Дании.

"Я бы с удовольствием заключил с ними сделку, это проще. Но так или иначе, Гренландия достанется нам", — сказал Дональд Трамп журналистам в воскресенье на борту самолета Air Force One.

В угрозах Трампа нет ничего нового — они звучали и во время его первого срока, но они вновь прозвучали после вмешательства США в дела Венесуэлы 3 января. Захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро в ходе молниеносной ночной операции вызвал обеспокоенность европейских лидеров тем, как далеко готов зайти Вашингтон, чтобы захватить контроль над Гренландией.

Комментарии Трампа также вызвали предупреждения в Европе о том, что военная интервенция США в отношении Гренландии ввергнет НАТО в кризис и, возможно, приведет к распаду альянса.

Если бы Гренландия подверглась нападению, смогла бы Европа вмешаться и на основании каких положений? The Cube, команда Euronews по проверке фактов, изучила юридические и военные обязательства Европы в случае вмешательства США в дела Гренландии.

Что такое Гренландия и почему она имеет значение?

Гренландия — полуавтономная территория за пределами Евросоюза, но в составе Королевства Дания, которое само является членом ЕС.

Таким образом Гренландия формально должна пользоваться защитой в соответствии со статьей 5 НАТО, если на нее будет совершено нападение. Согласно этой статье, вооруженное нападение на одного или нескольких членов НАТО считается нападением на всех членов альянса.

По мнению экспертов, такой сценарий может ввергнуть НАТО в кризис, учитывая, что США сами являются членом НАТО, а военный альянс призван защищать страны-члены от внешнего агрессора, а не друг от друга.

Но есть и второй, менее известный договор, который может защитить Гренландию в случае нападения США: Статья 42.7 Договора о Европейском союзе.

В понедельник еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс сообщил агентству Reuters, что статья 42.7 обязывает страны-члены предоставлять помощь и содействие другой стране-члену — в данном случае Дании — в случае вооруженной агрессии на ее территории.

Статья 42.7

Доцент кафедры международной политики Гентского университета Тим Хезебрук сказал The Cube, команде Euronews по проверке фактов, что одним из достоинств статьи является то, что она может быть активирована одной страной и не требует предварительного консенсуса.

В ней говорится, что государства-члены ЕС "обязаны оказывать помощь и содействие всеми доступными им средствами" стране, которая его задействовала механизм. Помощь может быть экономической, политической или военной.

В последний и единственный раз статья 42.7 был задействован после терактов в Париже в 2015 году, когда Франция попросила помощи в борьбе с группировкой "Исламское государство", признанной террористической во многих странах мира.

Тем не менее статус Гренландии осложняет реализацию этого положения. Поскольку остров вышел из Европейского экономического сообщества (предшественника ЕС) в 1985 году и теперь классифицируется как заморская страна и территория, большинство законов ЕС, включая положения об обороне, не применяются к нему в полном объеме.

По словам Аурела Сари, профессора международного публичного права Эксетерского университета, до сих пор не было принято авторитетного решения о том, распространяется ли статья 42.7 на такие территории, как Гренландия.

Если она применима, то существует ограничение на ее юридическое применение, поскольку вопросы обороны не входят в юрисдикцию судов ЕС.

"В разгар вооруженного конфликта, если ваша территория подвергается нападению со стороны крупной державы, такой великой державы, как Соединенные Штаты, вы вряд ли обратитесь в суд, чтобы попытаться добиться оказания этой помощи", —сказал Сари в интервью The Cube.

Никаких гарантий военной обороны

Даже если статья 42.7 применима к Гренландии, она не является автоматической гарантией военной помощи, хотя военная поддержка в ней и предусмотрена.

По словам Хесебрука, неясно, есть ли у Европы реальный оборонный потенциал для военного противостояния Вашингтону, поскольку на каждом этапе эскалации дисбаланс сил будет в пользу США.

"Соединенные Штаты всегда будут обладать эскалационным доминированием, что фактически означает, что на каждом этапе эскалации Соединенные Штаты могут просто перейти на более высокий уровень и быть уверенными в своей победе", — сказал он.

С юридической точки зрения этот пункт не следует понимать как обещание автоматического применения военной силы, и это не единственный вид доступной помощи.

"Не только военная помощь уместна и может быть оказана в подобных обстоятельствах. Это может быть и политическая помощь, и экономическое давление", — говорит Хесебрук.

Это будет зависеть от политической воли каждого государства-члена ЕС оказать поддержку. Во вторник министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что страна хотела бы взять на себя более значительную роль в обеспечении военной безопасности Арктики, хотя он настаивает на том, что рамки НАТО должны быть частью любого решения.

"В конце концов, все зависит от политических обязательств", — сказал Сари в интервью The Cube.