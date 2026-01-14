По словам президента США Трампа, переход Гренландии под контроль США необходим для создания американской системы ПРО "Золотой купол". В Вашингтоне примут глав МИД Дании и Гренландии Расмуссена и Мотцфельдт.

Президент США Дональд Трамп вновь подтвердил свои планы по захвату Гренландии. Контроль над этим арктическим островом имеет решающее значение для создания американской системы противоракетной обороны "Золотой купол", написал он в среду, 14 января, на своей платформе Truth Social.

По мнению Трампа, процесс перехода Гренландии к США должна возглавить НАТО . "Если мы этого не сделаем, это сделает Россия или Китай", - считает он. Американский президент также выразил уверенность, что переход датского острова под контроль США сделает Североатлантический альянс "гораздо более мощным и эффективным". "Все остальное неприемлемо", - добавил он.

В тот же день в Вашингтоне пройдет встреча главы МИД Дании Ларса Лёкке Расмуссена и министра независимости и иностранных дел Гренландии Вивиан Мотцфельдт с госсекретарем США Марком Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. На повестке дня - ситуация вокруг планов Трампа относительно Гренландии.

Трамп грозит захватить Гренландию силой

В начале января Трамп в очередной раз пригрозил применить силу для захвата Гренландии. "В связи с Гренландией мы что-нибудь предпримем, нравится им это или нет", - заявил он в Белом доме. При этом Трамп сослался на интересы национальной безопасности США и утверждал, что вокруг Гренландии слишком много российских и китайских кораблей. "Мы не позволим России или Китаю оккупировать Гренландию ", - подчеркнул он. При этом хозяин Белого дома выразил уверенность, что россияне или китайцы захватят Гренландию, если этого не сделают американцы.

Белый дом уже готовит проект соглашения о свободной ассоциации, который Дональд Трамп предложит подписать властям Гренландии в обход официального Копенгагена. Согласно такому договору, американские вооруженные силы могут получить полную свободу действий на территории острова в обмен на беспошлинную торговлю. Издание Politico со ссылкой на экспертов и источники в Вашингтоне сообщило, что CША намерены до конца 2026 года установить контроль над Гренландией.

Власти Дании называют давление на Гренландию недопустимым и подчеркивают, что арктический регион "хочет сам определять свое будущее" без вмешательства других стран. Лидеры политических партий Гренландии в совместном заявлении 9 января призвали позволить жителям острова самим определять свое будущее. Страны ЕС поддерживают Данию и Гренландию в противостоянии США.

В США разрабатывают "Золотой купол"

Трамп представил проект создания "Золотого купола" в мае 2025 года. Американская система противоракетной обороны должна быть создана по образцу израильского "Железного купола" и будет предназначаться для защиты от ракет, запускаемых со всего мира, в том числе и из космоса.

По данным СМИ, в ней будет четыре уровня защиты: космический слой обнаружения, целеуказания для предупреждения и отслеживания ракет, а также противоракетной обороны; и три наземных слоя, состоящих из систем перехвата ракет, радарных массивов и, возможно, лазеров. Стоимость проекта оценивается в 175 миллиардов евро. Предполагается, что система должна быть введена в эксплуатацию в 2028 году.