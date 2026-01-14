Baltijas balss logotype
Стало изветсно, зачем Трампу Гренландия 6 1363

В мире
Дата публикации: 14.01.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Стало изветсно, зачем Трампу Гренландия
ФОТО: пресс-фото

По словам президента США Трампа, переход Гренландии под контроль США необходим для создания американской системы ПРО "Золотой купол". В Вашингтоне примут глав МИД Дании и Гренландии Расмуссена и Мотцфельдт.

Президент США Дональд Трамп вновь подтвердил свои планы по захвату Гренландии. Контроль над этим арктическим островом имеет решающее значение для создания американской системы противоракетной обороны "Золотой купол", написал он в среду, 14 января, на своей платформе Truth Social.

По мнению Трампа, процесс перехода Гренландии к США должна возглавить НАТО . "Если мы этого не сделаем, это сделает Россия или Китай", - считает он. Американский президент также выразил уверенность, что переход датского острова под контроль США сделает Североатлантический альянс "гораздо более мощным и эффективным". "Все остальное неприемлемо", - добавил он.

В тот же день в Вашингтоне пройдет встреча главы МИД Дании Ларса Лёкке Расмуссена и министра независимости и иностранных дел Гренландии Вивиан Мотцфельдт с госсекретарем США Марком Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. На повестке дня - ситуация вокруг планов Трампа относительно Гренландии.

Трамп грозит захватить Гренландию силой

В начале января Трамп в очередной раз пригрозил применить силу для захвата Гренландии. "В связи с Гренландией мы что-нибудь предпримем, нравится им это или нет", - заявил он в Белом доме. При этом Трамп сослался на интересы национальной безопасности США и утверждал, что вокруг Гренландии слишком много российских и китайских кораблей. "Мы не позволим России или Китаю оккупировать Гренландию ", - подчеркнул он. При этом хозяин Белого дома выразил уверенность, что россияне или китайцы захватят Гренландию, если этого не сделают американцы.

Белый дом уже готовит проект соглашения о свободной ассоциации, который Дональд Трамп предложит подписать властям Гренландии в обход официального Копенгагена. Согласно такому договору, американские вооруженные силы могут получить полную свободу действий на территории острова в обмен на беспошлинную торговлю. Издание Politico со ссылкой на экспертов и источники в Вашингтоне сообщило, что CША намерены до конца 2026 года установить контроль над Гренландией.

Власти Дании называют давление на Гренландию недопустимым и подчеркивают, что арктический регион "хочет сам определять свое будущее" без вмешательства других стран. Лидеры политических партий Гренландии в совместном заявлении 9 января призвали позволить жителям острова самим определять свое будущее. Страны ЕС поддерживают Данию и Гренландию в противостоянии США.

В США разрабатывают "Золотой купол"

Трамп представил проект создания "Золотого купола" в мае 2025 года. Американская система противоракетной обороны должна быть создана по образцу израильского "Железного купола" и будет предназначаться для защиты от ракет, запускаемых со всего мира, в том числе и из космоса.

По данным СМИ, в ней будет четыре уровня защиты: космический слой обнаружения, целеуказания для предупреждения и отслеживания ракет, а также противоракетной обороны; и три наземных слоя, состоящих из систем перехвата ракет, радарных массивов и, возможно, лазеров. Стоимость проекта оценивается в 175 миллиардов евро. Предполагается, что система должна быть введена в эксплуатацию в 2028 году.

#НАТО #США #Дональд Трамп #Гренландия #Китай #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(6)
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    15-го января

    из ГосАкт СССР за январь 2025 Специальный Военно-Политический Орган СССР от имени Союза ССР известил и уведомил Соединённые Штаты (U.S.) о том, что остров Гренландия (Grulanda) с 1493 года признан европейскими монархиями как принадлежащий Великому Князю Московскому Ивану III, отражающийся на балансе родственной Российской Империи Датской Монархии, как принадлежащий Союзу ССР как продолжателю Русского Царства и Государя, Царя и Великого Князя всея Руси (1472), вследствие чего стоимость американских притязаний на Гренландию может превысить стоимость квоты США в мировых деньгах и будет требовать от Президента США загладить вину перед Союзом ССР за покушение на собственность Союза ССР, Русского Царства, Государя, Царя и Великого Князя всея Руси (1472), чтобы Народ США по вине американской корпорации не лишился прав на квоту в мировых деньгах и не отвечал за вред и ущерб, причинённый суверенным правам и законным интересам Союза ССР и Царя Царей, который будет подлежать урегулированию и компенсации на балансе Комплексной экспедиции АН СССР в США или будет вменяться в долг Соединённым Штатам (U.S.) по русско-советским требованиям

    1
    1
  • П
    Процион
    15-го января

    Бизнес, только бизнес. Ничего иного.

    4
    0
  • Крепкий Орешник
    Крепкий Орешник
    15-го января

    Проблемы индейцев (зачёркнуто) инуитов шерифа (зачёркнуто) Трампа не колышат: замаячил проект Золотого купола в отблесках полярного сияния под унылый вой ездовых собак и голодный рык белых медведей. Латвия, ужели ты это допустишь, беспротестно безмолвствуя?!

    8
    0
  • Крепкий Орешник
    Крепкий Орешник
    15-го января

    Проблемы индейцев (зачёркнуто) инуитов шерифа (зачёркнуто) Трампа не колышат: замаячил проект Золотого купола в отблесках полярного сияния под унылый вой ездовых собак и голодный рык белых медведей. Латвия, ужели ты это допустишь, беспротестно безмолвствуя?!

    3
    0
  • ji
    jurijs ivanovs
    15-го января

    латвия должна помочь гренландии защитить свою независимость ! надо послать туда наши войска и побольше дронов ! надо остановить этого трампа ! он не остановиться на гренландии ! следующими станем мы ! после гренландии трамп полезет защищать прибалтику от россии и белоруссии ! опять надо деньги занимать гдето ! надо хотя бы озабоченность выразить !

    13
    0
  • lo gos
    lo gos
    14-го января

    Бздит как сивый мерин, там наркоторговцы создают атомно-химическое оружие. Вот основная цель.

    12
    2
Читать все комментарии

