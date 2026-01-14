Baltijas balss logotype
Трамп предупредил об «очень жёстких действиях», если в Иране будут вешать демонстрантов 0 228

В мире
Дата публикации: 14.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Трамп предупредил об «очень жёстких действиях», если в Иране будут вешать демонстрантов
ФОТО: пресс-фото

Президент США Дональд Трамп во вторник предупредил об "очень жёстких действиях" против Ирана, если власти страны реализуют угрозы о повешении некоторых участников протестов, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Иранские власти настаивают, что восстановили контроль над страной после массовых протестов, проходивших каждую ночь с четверга по всей стране и ставших одной из самых серьёзных проблем для клерикального руководства Ирана с момента прихода к власти после Исламской революции 1979 года.

Правозащитные организации обвиняют иранское правительство в расстрелах множества протестующих и сокрытии масштабов репрессий путём блокировки интернета.

Трамп, ранее пообещавший участникам протестов в Иране, что "помощь уже в пути", заявил телеканалу CBS News, что США предпримут действия, если Иран начнёт казнить демонстрантов через повешение.

Прокуратура Тегерана ранее сообщила, что власти Ирана намерены предъявить ряду задержанных протестующих обвинения в "войне против Бога" ("мохаребе"). В Иране это преступление карается смертной казнью.

"Мы очень жёстко отреагируем, если они это сделают", — заявил Трамп, неоднократно угрожавший Ирану военным вмешательством.

"Когда они начинают убивать тысячи людей — а теперь вы мне говорите о повешениях. Посмотрим, как у них это получится", — добавил он.

Во вторник в Иране были восстановлены международные телефонные соединения, но только для исходящих звонков. Качество связи было плохим, и разговоры часто прерывались.

#Иран #права человека #Дональд Трамп #протесты #смертная казнь #репрессии #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео