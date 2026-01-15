Войска на арктический остров отправили Франция, Швеция, Германия и Норвегия. Об учениях в Гренландии было объявлено после провала переговоров, где главы МИД Дании и Гренландии встретились с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио.

Европейские войска начали прибывать в Гренландию на учения в четверг, спустя несколько часов после встречи американских, датских и гренландских чиновников в Вашингтоне, которая, по словам министра иностранных дел Дании Ларса Лёкке Расмуссена, не смогла снять «фундаментальные разногласия» вокруг богатого полезными ископаемыми арктического острова.

Франция, Швеция, Германия и Норвегия объявили, что направят военнослужащих на учения в рамках разведывательной миссии в столицу Гренландии, Нуук.

«Ожидается, что военнослужащие НАТО будут более заметно присутствовать в Гренландии с сегодняшнего дня и в ближайшие дни. Будет больше военных самолетов и кораблей», — сказал вице-премьер Гренландии Муте Эгеде на пресс-конференции в среду, добавив, что они будут проводить «учения».

«Первые французские военнослужащие уже в пути. Остальные последуют», — заявил президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети X.

Министерство обороны Германии сообщило, что по приглашению Дании с четверга по воскресенье в Нууке будет находиться разведывательная группа бундесвера из 13 человек.

О переброске военных на арктический остров было объявлено в тот же день, когда министры иностранных дел Дании и Гренландии встретились в Вашингтоне с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и государственным секретарем США Марко Рубио.

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен после этой встречи заявил, что захват Гренландии США «совершенно не нужен».

«Нам не удалось изменить американскую позицию. Очевидно, у президента [США Дональда Трампа] есть желание завоевать Гренландию, — сказал датский министр журналистам. — У нас всё ещё имеются фундаментальные разногласия, мы остались каждый при своем мнении».

Президент США Дональд Трамп неоднократно обещал взять под контроль автономную датскую территорию, утверждая, что это жизненно важно для безопасности США.

Трамп: «Думаю, что-то получится»

Сам Дональд Трамп, выступая после встречи, на которой он не присутствовал, впервые высказался примирительно, признавая интересы Дании на остров, хотя и вновь заявил, что не исключает никаких вариантов.

«У меня очень хорошие отношения с Данией, посмотрим, как всё сложится. Думаю, что-то получится», — сказал американский президент, не вдаваясь в подробности.

Он повторил, что Дания будет бессильна, если Россия или Китай попытаются занять Гренландию, но добавил: «Мы можем сделать всё».

Дональд Трамп, похоже, почувствовал себя увереннее в вопросе Гренландии после того, как 3 января отдал приказ о рейде в Венесуэлу, в ходе которого был захвачен и вывезен в США президент страны Николас Мадуро.

На улицах Нуука на этой неделе красно-белые флаги Гренландии развевались в витринах магазинов, на балконах квартир, на автомобилях и автобусах, в знак национального единства.

Некоторые жители говорили о тревоге из-за того, что оказались в центре геополитического внимания.

«Это очень страшно, потому что это очень большое дело, — сказала Вера Стидсен, 51-летняя учительница из Нуука. — Надеюсь, что в будущем мы сможем жить так же, как до сих пор: в мире и чтобы нас никто не беспокоил».