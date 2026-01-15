Baltijas balss logotype
Разведка Франции работает! Франция предоставляет Украине секретную информацию 0 217

В мире
Дата публикации: 15.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Разведка Франции работает! Франция предоставляет Украине секретную информацию
ФОТО: Global Look Press

Макрон: Франция предоставляет Украине две трети от всех разведданных.

Франция в настоящее время предоставляет Украине две трети от всех разведданных. Об этом сообщил президент страны Эммануэль Макрон, передает BFMTV.

«Там, где еще год назад Украина в подавляющем большинстве случаев была крайне зависима от американских разведывательных возможностей, сегодня две трети этих возможностей обеспечиваются Францией», — заявил французский лидер.

Ранее бывший советник президента США Дональда Трампа Стив Бэннон высказал мнение, что Соединенным Штатам стоит прекратить предоставлять Киеву деньги, вооружение и разведданные.

21 ноября сообщалось, что США пригрозили лишить Украину оружия и разведданных, если страна не примет предложенный Вашингтоном план.

#США #Франция #Украина #разведка #безопасность #дипломатия #политика
