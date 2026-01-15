Уитакер заявил, что уже есть реальное предложение, а мирные переговоры подошли к решающей стадии.

Сейчас Украина и Россия приблизились к мирному соглашению больше, чем когда-либо ранее. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер во время выступления на мероприятии президентского фонда имени Рональда Рейгана в Калифорнии.

"Я думаю, что сейчас мы так близки, как не были никогда. Осталось, по сути, закрыть сделку", - сказал он.

Уитакер подчеркнул, что последние решения, которые должны поставить точку в урегулировании войны, могут оказаться самыми сложными. Тем не менее, по его словам, уже есть реальное предложение, а мирные переговоры подошли к решающей стадии.

"В футболе (американском футболе - УНИАН) последний ярд в красной зоне – самый тяжелый. Думаю, эта же идея применима и здесь. Последний ярд будет непростым, но у меня хорошее предчувствие", - заверил Уитакер.

Война в Украине может завершиться уже в 2026 году

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война может завершиться уже в первой половине 2026 года. По его словам, переговоры достигли нового рубежа.

Зеленсий отметил, что Европейский Союз играет ключевую роль в мирном процессе. Он добавил, что санкции против России, поддержка Украины, укрепление ее обороноспособности способствуют способности противостоять врагу.