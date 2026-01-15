Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Украина и Россия приблизились к миру больше, чем когда-либо - постпред США при НАТО 0 474

В мире
Дата публикации: 15.01.2026
УНИАН
Изображение к статье: Украина и Россия приблизились к миру больше, чем когда-либо - постпред США при НАТО

Уитакер заявил, что уже есть реальное предложение, а мирные переговоры подошли к решающей стадии.

Сейчас Украина и Россия приблизились к мирному соглашению больше, чем когда-либо ранее. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер во время выступления на мероприятии президентского фонда имени Рональда Рейгана в Калифорнии.

"Я думаю, что сейчас мы так близки, как не были никогда. Осталось, по сути, закрыть сделку", - сказал он.

Уитакер подчеркнул, что последние решения, которые должны поставить точку в урегулировании войны, могут оказаться самыми сложными. Тем не менее, по его словам, уже есть реальное предложение, а мирные переговоры подошли к решающей стадии.

"В футболе (американском футболе - УНИАН) последний ярд в красной зоне – самый тяжелый. Думаю, эта же идея применима и здесь. Последний ярд будет непростым, но у меня хорошее предчувствие", - заверил Уитакер.

Война в Украине может завершиться уже в 2026 году

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война может завершиться уже в первой половине 2026 года. По его словам, переговоры достигли нового рубежа.

Зеленсий отметил, что Европейский Союз играет ключевую роль в мирном процессе. Он добавил, что санкции против России, поддержка Украины, укрепление ее обороноспособности способствуют способности противостоять врагу.

Читайте нас также:
#НАТО #Украина #санкции #мирные переговоры #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Шрёдер отказался передать документы о беседах с Путиным
Изображение к статье: Равнение на флаг у них в крови. Иконка видео
Изображение к статье: Незаменимый транспорт для путешествий по снегу и льду. Иконка видео
Изображение к статье: Генсек ООН: мировые лидеры «обрекают международное сотрудничество на гибель»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Google признала проблемы с Android
Техно
Изображение к статье: Назван неочевидный признак скрытых болезней мозга
Lifenews
Изображение к статье: Скриншот
Техно
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Сон в прохладной комнате снижает нагрузку на сердце у пожилых
Люблю!
Изображение к статье: Причины храпа, его опасности для здоровья и способы избавления от него
Дом и сад
Изображение к статье: Google признала проблемы с Android
Техно
Изображение к статье: Назван неочевидный признак скрытых болезней мозга
Lifenews
Изображение к статье: Скриншот
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео