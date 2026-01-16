Baltijas balss logotype
В США дали Гренландии совет по защите от Трампа 0 480

В мире
Дата публикации: 16.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: В США дали Гренландии совет по защите от Трампа
ФОТО: Global Look Press

Конгрессмен Масси в шутку призвал Гренландию защититься делом Эпштейна.

Конгрессмен-республиканец от штата Кентукки Томас Масси в шутку призвал Гренландию защититься от США с помощью дела скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна. Свой совет он дал в соцсети Х.

«Скажите администрации [президента США Дональда Трампа], что файлы по делу Эпштейна находятся в Гренландии», — пошутил Масси.

По словам конгрессмена, в этом случае США сразу потеряют всякий интерес к острову, так как не станут искать документы по делу скандального финансиста.

#США #социальные сети #Гренландия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
