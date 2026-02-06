Baltijas balss logotype
«Счастье за деньги не купишь!» Миллиардер Илон Маск внезапно загрустил 0 343

В мире
Дата публикации: 06.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Счастье за деньги не купишь!» Миллиардер Илон Маск внезапно загрустил
ФОТО: Global Look Press

Миллиардер Илон Маск погрустил в X со словами «счастье за деньги не купишь».

Американский бизнесмен Илон Маск поделился грустным постом после того, как стал первым человеком в мире с состоянием в 800 миллиардов долларов. Публикация появилась в X.

По словам предпринимателя, счастье не зависит от финансового благосостояния. «Тот, кто сказал: "За деньги счастье не купишь", действительно знал, о чем говорил», — написал миллиардер, сопроводив высказывание грустным эмодзи.

Основатель Tesla — не просто самый богатый человек в мире, он первый в истории бизнесмен с богатством, превышающим 800 миллиардов долларов. Добиться этого удалось за счет покупки SpaceX компании xAI, которой принадлежит чат-бот Grok. После слияния была образована самая дорогая в мире частная компания. В результате Маск владеет 43 процентами акций компании стоимостью 542 миллиарда долларов.

#Илон Маск #бизнес #Tesla #spacex #технологии #счастье #богатство
