Миллиардер Илон Маск погрустил в X со словами «счастье за деньги не купишь».

Американский бизнесмен Илон Маск поделился грустным постом после того, как стал первым человеком в мире с состоянием в 800 миллиардов долларов. Публикация появилась в X.

По словам предпринимателя, счастье не зависит от финансового благосостояния. «Тот, кто сказал: "За деньги счастье не купишь", действительно знал, о чем говорил», — написал миллиардер, сопроводив высказывание грустным эмодзи.

Основатель Tesla — не просто самый богатый человек в мире, он первый в истории бизнесмен с богатством, превышающим 800 миллиардов долларов. Добиться этого удалось за счет покупки SpaceX компании xAI, которой принадлежит чат-бот Grok. После слияния была образована самая дорогая в мире частная компания. В результате Маск владеет 43 процентами акций компании стоимостью 542 миллиарда долларов.