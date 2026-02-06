Учебники истории Владимира Мединского объявлены ошибочными

В мире
Дата публикации: 06.02.2026
BB.LV
Уроженец украинского города Смела стал главным идеологом РФ.

Бывший министр культуры сделал вывод о «дополнительной хромосоме у русского народа».

Практикующие школьные учителя направили рекордное количество замечаний и жалоб на фактические ошибки в новых учебниках по истории, подготовленных под руководством Владимира Мединского — помощника Владимира Путина и автора концепции о «дополнительной хромосоме у русского народа». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление научного руководителя Института всеобщей истории РАН, академика Александра Чубарьяна.

Выступая на конференции Российского военно-исторического общества (РВИО), Чубарьян, который является соредактором линейки учебников, отметил, что объём критики оказался необычайно высоким. «Обычно учителя пишут какие-то небольшие предложения. Здесь мы получили очень подробные отзывы. Достаточно сказать, что один учитель прислал по 25–30 страниц замечаний на каждый учебник всеобщей истории для 5–9-х классов», — рассказал академик. По его словам, педагоги указывали не только на фактологические неточности, но и предлагали изменить методические подходы к изложению событий.

На фоне поступивших жалоб секретарь рабочей группы по подготовке учебников Владислав Кононов и Владимир Мединский заявили, что в 2026 году в России планируют выпустить обновлённые версии учебников. Для 5–9 классов это будет второе издание за два года, а для 10–11 классов — третье за три года.

Научный директор РВИО Михаил Мягков уточнил, что в новые редакции добавят разделы об Олимпиаде в Сочи, чемпионате мира по футболу 2018 года и периоде пандемии COVID-19, но «основной упор» будет делаться на «причинах СВО». Кононов добавил, что учебники будут завершаться описанием встречи президента Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Анкоридже в 2025 году.

Данные учебники, созданные по поручению Путина, поступают в школы с 2023 года. Как ранее отмечал Владимир Мединский, они содержат «значительно меньше чисел, дат, статистики» и их «легче читать». В прошлом учебники уже вызывали серьёзные споры. В 2023 году власти Чечни и ряд общественных организаций потребовали запретить или переписать пособие для 10–11 классов из-за параграфа о сталинских депортациях, где репрессированные народы были упомянуты «наряду с бандеровцами и власовцами». После этого Мединский начал оправдываться и говорил, что глава была «взята из старых изданий и не доведена до конца», а Министерство просвещения вскоре сообщило о внесении соответствующих правок.

