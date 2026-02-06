Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

США обвинили Китай в тайных ядерных испытаниях 0 134

В мире
Дата публикации: 06.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: США обвинили Китай в тайных ядерных испытаниях
ФОТО: Global Look Press

Американский дипломат Динанно: США узнали о тайных ядерных испытаниях Китая.

Правительство США осведомлено о тайных ядерных испытаниях, которые проводит Китай. Об этом заявил американский высокопоставленный дипломат, отвечающий за контроль над вооружениями Томас Динанно на Конференции по разоружению ООН в Женеве, передает Associated Press.

«Сегодня я могу сообщить, что правительство США осведомлено о том, что Китай проводил ядерные испытания, в том числе готовился к испытаниям с заданной мощностью в сотни тонн», — сказал Диyанно. Он обвинил китайскую армию в попытках скрыть эти испытания, завуалировав ядерные взрывы.

Заместитель госсекретаря США также заявил, что истечение срока действия последнего договора с Россией по ядерным вооружениям знаменует «конец эпохи односторонней сдержанности США». По его словам, Вашингтон настаивает на новом соглашении с участием не только России, но и Китая, чей ядерный арсенал он назвал «не имеющим границ, прозрачности и контроля».

«Cледующая эра контроля над вооружениями может и должна продолжаться с четкой направленностью», — заключил дипломат.

Отказ США продлить Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ или СНВ-3) связано с желанием включить в соглашение Китай. Пекин активно расширяет свой ядерный арсенал, по приблизительным подсчетам, сегодня в Поднебесной уже есть более 500 боеголовок, установленных на ядерной триаде (средства доставки наземного, морского и воздушного базирования).

Однако Китай считает свой ядерный потенциал несопоставимым с российским и американским. В связи с этим Пекин не поддерживает идею присоединиться к СНВ.

Читайте нас также:
#США #ядерное оружие #дипломатия #Китай #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Фото: U.S. military
Изображение к статье: Китай разработал сжигающее Starlink супероружие
Изображение к статье: Вероятность начала войны США и Ирана оценили
Изображение к статье: США начали готовиться к силовой смене власти в Иране

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В нашем доме прописался нежелательный сосед: как его выгнать? Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Белый дурдом: художественный фильм грозит превратиться в документальный Эксклюзив!
Культура &
Изображение к статье: На этой лодке Павел Кузьмичев и Отто Майер прибыли в Котка. Иконка видео
ЧП и криминал
7
Изображение к статье: В Италии открыта Олимпиада: по числу спортсменов Латвия оказалась 15-й среди 93-х стран (ФОТО)
Спорт
Изображение к статье: Трамп отказался ото сна из-за ракет
В мире
Изображение к статье: Назван природный защитник печени при алкогольном повреждении
Техно
Изображение к статье: В нашем доме прописался нежелательный сосед: как его выгнать? Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Белый дурдом: художественный фильм грозит превратиться в документальный Эксклюзив!
Культура &
Изображение к статье: На этой лодке Павел Кузьмичев и Отто Майер прибыли в Котка. Иконка видео
ЧП и криминал
7

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео