Правительство США осведомлено о тайных ядерных испытаниях, которые проводит Китай. Об этом заявил американский высокопоставленный дипломат, отвечающий за контроль над вооружениями Томас Динанно на Конференции по разоружению ООН в Женеве, передает Associated Press.

«Сегодня я могу сообщить, что правительство США осведомлено о том, что Китай проводил ядерные испытания, в том числе готовился к испытаниям с заданной мощностью в сотни тонн», — сказал Диyанно. Он обвинил китайскую армию в попытках скрыть эти испытания, завуалировав ядерные взрывы.

Заместитель госсекретаря США также заявил, что истечение срока действия последнего договора с Россией по ядерным вооружениям знаменует «конец эпохи односторонней сдержанности США». По его словам, Вашингтон настаивает на новом соглашении с участием не только России, но и Китая, чей ядерный арсенал он назвал «не имеющим границ, прозрачности и контроля».

«Cледующая эра контроля над вооружениями может и должна продолжаться с четкой направленностью», — заключил дипломат.

Отказ США продлить Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ или СНВ-3) связано с желанием включить в соглашение Китай. Пекин активно расширяет свой ядерный арсенал, по приблизительным подсчетам, сегодня в Поднебесной уже есть более 500 боеголовок, установленных на ядерной триаде (средства доставки наземного, морского и воздушного базирования).

Однако Китай считает свой ядерный потенциал несопоставимым с российским и американским. В связи с этим Пекин не поддерживает идею присоединиться к СНВ.