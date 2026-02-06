Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Китай разработал сжигающее Starlink супероружие 1 467

В мире
Дата публикации: 06.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Китай разработал сжигающее Starlink супероружие
ФОТО: Global Look Press

Китай создал микроволновое оружие для уничтожения спутников в космосе.

Ученые из китайского Северо-Западного института ядерных технологий в Сиане показали первое в мире оружие на микроволнах. Речь идет об образце TPG1000Cs мощностью 20 ГВт, пишет гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).

Отмечается, что эта наземная система может генерировать высокоэнергетические импульсы в течение целой минуты. Данная характеристика позволяет выводить из строя спутники на низкой околоземной орбите. Габариты установки достигают четыре метра в длину, хотя весит она пять тонн. Такое специфичное соотношение длины и массы открывает возможности скрытно размещать оружие на грузовиках, военных кораблях и самолетах.

Технологический успех китайских разработчиков может создать серьезную угрозу для западного оружия. Издание отмечает, что возможности этого аппарата делают бесполезными устоявшиеся и современные методы защиты космических устройств. Проще говоря, журналисты уже называют его «худшим кошмаром для Starlink»

Примечательно, что до некоторого времени такие системы считались экспериментальными и ненадежными. Новейшая разработка может генерировать до трех тысяч импульсов за один сеанс. Это говорит о том, что у TPG1000Cs есть все шансы стать первым полноценным образцом оружия на микроволнах, которое имеет огромную мощность.

Читайте нас также:
#оружие #космос #безопасность #геополитика #starlink #Китай
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • С
    Сарказм
    7-го февраля

    Убогие, какие ГВт? Вы где столько энергии возьмете, чтобы запитывать эту вундервафлю? В свое время совки пытались создать лазер с мощностью излучения 2МВт, так единственный источник энергии, который они для этого нашли... это ядерный взрыв. И 20 лет водили за нос своих военных, выбивая из них финансирование под этот проект, пока до тех не дошло, что эта хрень способна сделать ровно 1 выстрел, после чего просто испаряется. А тут 20 гВт! И это уже не говоря о дифракции, которая неминуемо рассеивает любой поток волн в в атмосфере, превращая его в конус с очень широким основанием, который тупо разогреет атмосферу над местом выстрела и собственно все. Короче, китайцы, похоже, еще большие затейники и фантазеры, чем пуйло со своими буревестниками, да орешниками. Хорошо, когда вожди тупые и им можно впарить любую, противоречащую законам физики, вундервафлю

    0
    0

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Фото: U.S. military
Изображение к статье: Вероятность начала войны США и Ирана оценили
Изображение к статье: США начали готовиться к силовой смене власти в Иране
Изображение к статье: США обвинили Китай в тайных ядерных испытаниях

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В нашем доме прописался нежелательный сосед: как его выгнать? Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Белый дурдом: художественный фильм грозит превратиться в документальный Эксклюзив!
Культура &
Изображение к статье: На этой лодке Павел Кузьмичев и Отто Майер прибыли в Котка. Иконка видео
ЧП и криминал
7
Изображение к статье: В Италии открыта Олимпиада: по числу спортсменов Латвия оказалась 15-й среди 93-х стран (ФОТО)
Спорт
Изображение к статье: Трамп отказался ото сна из-за ракет
В мире
Изображение к статье: Назван природный защитник печени при алкогольном повреждении
Техно
Изображение к статье: В нашем доме прописался нежелательный сосед: как его выгнать? Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Белый дурдом: художественный фильм грозит превратиться в документальный Эксклюзив!
Культура &
Изображение к статье: На этой лодке Павел Кузьмичев и Отто Майер прибыли в Котка. Иконка видео
ЧП и криминал
7

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео