Нетаньяху пояснил связи Эпштейна с Израилем 2 316

В мире
Дата публикации: 06.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Нетаньяху пояснил связи Эпштейна с Израилем
ФОТО: Global Look Press

Нетаньяху: связи Эпштейна с экс-премьером Бараком не говорят о работе на Израиль.

Связи скандального американского финансиста Джеффри Эпштейна с бывшим премьером Эхудом Бараком сами по себе не свидетельствуют о том, что он действовал в интересах Израиля. Об этом заявил нынешний премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в социальной сети X.

«Необычно тесные отношения Джеффри Эпштейна с Эхудом Бараком вовсе не свидетельствуют о том, что Эпштейн работал на Израиль. Напротив, это доказывает обратное», — написал он.

По его словам, бывший премьер-министр на протяжении многих лет действовал против законно избранного израильского правительства, сотрудничая с антисионистскими радикальными левыми силами в попытках добиться его свержения. Причиной этого, по его мнению, была личная обида за поражение на выборах.

#выборы #Израиль #социальные сети #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • A
    Aleks
    7-го февраля

    Соврал и глазом не моргнул... Первым в Америке сейчас стоит половой вопрос по файлам Эпштейна,а второй-это еврейский вопрос и политические круги США,вполне возможно,смогут очиститься от израильского лобби,которое и управляет США в интересах Израиля.Гарри Джонс,Америка . P .S.Уже многие евреи говорят,что в Израиле сионистский фашистский режим,занимающийся геноцидом палестинцев,а Поляку Милейковскому-Нетаньяху- ссы в глаза -все божья роса Как и латвийским сионистам.. 👽🔯😈

    0
    0
  • VS
    Vad Sorry
    6-го февраля

    Вот учитесь как надо говорить:)))

    2
    1

Видео