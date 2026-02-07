Не утонули в море - но попали в тюрьму.

Эта история началась в июне 2023 года, когда двое россиян – 28-летний Павел Кузьмичев и его дядя 42-летний Отто Майер – пересекли Финский залив на маленькой резиновой лодке в поисках убежища в Финляндии. Спустя два года Кузьмичев по решению Миграционной службы (Migri) был возвращен обратно в Россию, где оказался в тюрьме.

Бегство от риска попасть в российскую армию, а также от напряженной и репрессивной политической ситуации в РФ тщательно планировалось в течение года. Изначально Майер и Кузьмичев готовили яхту для путешествия через Атлантику в США, но не смогли незамеченными выйти из порта Приморска. Мужчинам пришлось бросить яхту на острове Соммерс и продолжить путь на резиновой лодке.

На небольшой резиновой лодке с мотором беглецы преодолели около 60 километров до Котка.

– Нам повезло – был штиль. Но ближе к Котка погода стала портиться, и у нас начал отрываться транец, к которому крепится лодочный мотор. В какой-то момент появилась реальная угроза затонуть, – вспоминает Отто в интервью Новостей Yle.

Достигнув финского берега, они обратились в полицию с просьбой о предоставлении убежища. После предварительного опроса их отправили в центр для беженцев Йоутсено.

Со временем пути Павла Кузьмичева и его дяди постепенно разошлись. Кузьмичев переехал в Савонлинна, где посещал языковые курсы. Проживающий в Иматра Майер периодически ему звонил.

– В одном из разговоров он сказал: у меня все хорошо, я знаю, о чем говорить на интервью.

В сентябре 2025 года произошло неожиданное: Кузьмичев был выдворен обратно в Россию. Обстоятельства выдворения остаются неясными. По словам Майера, финские власти вывезли его в Нарву и на границе с РФ передали российским пограничникам.

Вскоре после пересечения эстонско-российской границы Кузьмичев был задержан. Его поместили в СИЗО №3 в Выборге.

– Павел никому не рассказывал о своих делах и решении Migri. Я узнал, что он получил отказ и не подал апелляцию, только когда Павел уже оказался в СИЗО в Выборге.

C августа 2023 года Кузьмичев и Майер были объявлены в федеральный розыск РФ. Против них возбудили уголовное дело по статье о незаконном пересечении границы РФ в составе группы лиц по предварительному сговору, что грозит лишением свободы до пяти лет.

Согласно информации Майера, Кузьмичева из СИЗО перевели в психиатрическую лечебницу на обследование. По его словам, в тот момент его племянник был в плохом состоянии, отказывался от еды и находился на капельницах. Затем его перевели в следственный изолятор ”Кресты” в Санкт-Петербурге. В середине декабря связь с ним прервалась.

В настоящее время Кузьмичев снова находится в СИЗО №3 Выборга. Майера отмечает, что его племянник сильно исхудал и находится в подавленном состоянии.

Журналистке российского независимого издания ”Вёрстка” Юлии Селиховой удалось найти Кузьмичева. Он ответил на ее письмо. Ответ был опубликован в Инстаграме издания:

”Юлия здравствуйте, это Павел. Благодарю вас, что вы меня нашли. Слезы льются из глаз, когда читаю ваше письмо --. Идет пятый месяц моего заключения в тюрьме, на данный момент мне вменяют статью о пересечении границы группой лиц. В феврале будет суд, адвокат у меня государственный. Я очень сильно похудел, был нервный срыв. В эти страшные времена трудно сохранить оптимизм, но я стараюсь держаться. С уважением и благодарностью, Павел. 16.1.2026”.

Миграционная служба знает риски, связанные с возвращением лиц в Россию.

То, что выдворенные могут столкнуться с уголовным преследованием, подтверждают и внесенные прошлой осенью обновления в рапорт Migri о России. Принятие решений по вопросам убежища основано именно на информации о стране происхождения (maatieto).

В этом документе приводятся и случаи, когда россияне были приговорены к различным срокам заключения за незаконное пересечение границы. Среди них есть и получившие отказ от финских властей. В нем также отмечается, что возвращенные в Россию граждане регулярно подвергаются допросу на границе, их телефоны, банковские приложения и аккаунты в социальных сетях могут быть проверен.