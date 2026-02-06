В Милане прошла церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр. Игры будут продолжаться до 22 февраля.

По стадиону «Сан-Сиро» в Милане, где собралось более 70 тыс. зрителей, прошла часть команды Латвии. Флаг сборной Латвии нес хоккеист Каспар Даугавиньш.

Ближе к полуночи президент Италии Серджо Маттарелла объявил об открытии Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Латвию на этих Играх будет представлять крупнейшая в истории делегация — 68 спортсменов, что по числу участников ставит страну на 15-е место среди всех государств-участников.

Команда Латвии представлена в девяти видах спорта — биатлоне, бобслее, фигурном катании, лыжных гонках, хоккее, санном спорте, горнолыжном спорте, скелетоне и шорт-треке — и выступит в общей сложности в 29 дисциплинах.

Всего в Зимней Олимпиаде примут участие 2871 спортсмен из 93 стран.