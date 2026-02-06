В первый месяц года количество публикаций в западных СМИ на темы, связанные с политикой безопасности Эстонии, было значительно скромнее обычного – в три-четыре раза меньше, чем в среднем, следует из обзора Государственной канцелярии Эстонии.

В январе внимание западных СМИ было в основном сосредоточено на действиях и заявлениях президента США, например, на аресте президента Венесуэлы или его амбициях в отношении Гренландии, в связи с чем упоминалась и Эстония.

В первую очередь это было связано с заявлениями о солидарности с Данией, призывами уважать ее территориальную целостность, а также с готовностью направить в Гренландию свои войска. В некоторых статьях также отмечалось, что если бы Трамп захватил Гренландию силой, это развязало бы России руки в странах Балтии.

Широкую критику вызвал и комментарий Дональда Трампа в эфире FOX News о том, что войска союзников «в Афганистане держались немного позади, в стороне от линии фронта». Во многих статьях, особенно в Великобритании, также приводилось число погибших эстонских солдат и его соотношение с численностью населения, которое было одним из самых высоких среди союзников.

Кроме того, негодование вызвало решение Трампа повесить на стену в Белом доме свою фотографию с Владимиром Путиным. Во многих статьях на эту тему цитировался пост Марко Михкельсона в социальных сетях: «Если это правда, что президент США считает уместным повесить на стену Белого дома фотографию величайшего военного преступника XXI века, то справедливому и прочному миру придется подождать».

В конце месяца зарубежные СМИ уделили большое внимание – почти в ста публикациях – предложению министра иностранных дел Маргуса Цахкны, озвученному в Брюсселе: ввести запрет на въезд в Шенгенскую зону для всех граждан России, воевавших на стороне РФ в Украине.

Также в немецких и французских СМИ появилось около полусотни публикаций, в которых сообщалось о решении Эстонии ввести запрет на въезд для 261 гражданина России, воевавшего в Украине.

С негативной стороны, в январе продолжали появляться материалы с нарративом «Нарва – следующая» (Narva is next). Этому способствовали шаги и риторика президента США, которые, по оценке СМИ, поставили под сомнение прежние союзнические отношения Соединенных Штатов, принципы международного порядка и готовность Дональда Трампа защищать восточный фланг НАТО от российской угрозы.

Одна из таких статей даже стала темой обложки воскресного выпуска британского таблоида The Sun: «REIGN OF TERROR. Signs Putin is eyeing up tiny NATO nation for 2026 invasion in final bid to cement legacy after snubbing Trump peace bid» («Царство террора». Признаки того, что Путин присматривается к крошечной стране НАТО для вторжения в 2026 году в последней попытке закрепить своё наследие после отказа от мирной инициативы Трампа).