Трамп пошутил про то, что высматривает ракеты во время перелетов.

Президент США Дональд Трамп пошутил про то, что во время перелетов на борту Air Force One предпочитает не спать, поскольку внимательно всматривается в небо в поисках ракет. Его слова передает телеканал Fox News.

«Я не сплю в самолетах. Мне не нравится спать в самолетах. Знаете, мне нравится смотреть в окно, высматривать ракеты и врагов», — сказал американский лидер.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио рассказывал, что во время зарубежных перелетов на президентском борту Air Force One вынужден буквально скрываться от президента Трампа ради того, чтобы поспать.

В ноябре Трамп в ходе встречи в Белом доме с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом объяснял, что не спит, потому что думает об Америке. «Он мало спит, и я тоже мало сплю. Я думаю, что у нас одинаковое расписание, мы думаем о наших странах», — сказал он.