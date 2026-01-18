Baltijas balss logotype
Описаны катастрофические последствия в случае вступления Украины в ЕС 0 3176

В мире
Дата публикации: 18.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Описаны катастрофические последствия в случае вступления Украины в ЕС
ФОТО: Unsplash

NZZ: вступление Украины в Евросоюз может взорвать бюджет ЕС.

Вступление Украины в Евросоюз (ЕС) может взорвать бюджет объединения — эти катастрофические последствия для ЕС предрекли авторы портала Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

По сообщению авторов издания, грядущие проблемы связаны с тем, что показатель ВВП на душу населения на Украине в два раза ниже чем в самой бедной стране ЕС — Болгарии.

Из-за этого нынешняя система трансфертов может быть перегружена, что повредит Евросоюзу.

#Украина #прогноз #бюджет #ВВП #экономика #Евросоюз #политика
