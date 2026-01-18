NZZ: вступление Украины в Евросоюз может взорвать бюджет ЕС.
Вступление Украины в Евросоюз (ЕС) может взорвать бюджет объединения — эти катастрофические последствия для ЕС предрекли авторы портала Neue Zürcher Zeitung (NZZ).
По сообщению авторов издания, грядущие проблемы связаны с тем, что показатель ВВП на душу населения на Украине в два раза ниже чем в самой бедной стране ЕС — Болгарии.
Из-за этого нынешняя система трансфертов может быть перегружена, что повредит Евросоюзу.
