Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Тихановская уедет из Литвы 2 693

В мире
Дата публикации: 18.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Тихановская уедет из Литвы
ФОТО: Global Look Press

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская переедет из Литвы в Польшу. Об этом сообщает польское издание Do Rzeczy со ссылкой на агентство AFP.

Согласно данным агентства, политик сменит место проживания на Варшаву. Уточняется, что Тихановская покинет Литву и будет жить в польской столице по соображениям безопасности.

По словам собеседников AFP из МИД Польши и окружения политика, решение о переезде было принято после решения властей Литвы понизить уровень охраны Тихановской.

В октябре 2025 года президент Литвы Гитанас Науседа допустил отъезд лидера белорусской оппозиции из страны, в которой она жила после протестов в Белоруссии 2020 года.

Читайте нас также:
#Литва #Польша #протесты #безопасность #оппозиция #Тихановская #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
8
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • Е
    Ехидный
    18-го января

    литовцы посчитали во сколько им обходится котлетеса - прослезились !!! поляки тоже не будут тратить деньги на охрану неизвестно кого ,неизвестно от чего !!! ждем следующю страну которая будет тратить бабло в никуда !!!!!

    18
    2
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    18-го января

    Я поражаюсь не ужели кто то ещё верит этой особе и во все эти бредни ,от общения с коренными жителями Белоруссии у меня сложилось совершенно противоположное мнения они в полнее довольны жизнью.

    24
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В лесных пожарах в Чили погибли 18 человек
Изображение к статье: Парламент Страны Восходящего Мира. Иконка видео
Изображение к статье: x.com/eucopresident
Изображение к статье: В Давосе начинается Всемирный экономический форум

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: На самом деле? Автоводителей встревожило новшество - необходимость платить налог до 31 января
Наша Латвия
Изображение к статье: Взбодриться мягко и эффективно: 5 способов перестать засыпать на ходу зимой
Люблю!
Изображение к статье: Новая теория заговора: Земля потеряет гравитацию 12 августа 2026 года, что говорят ученые
Техно
Изображение к статье: «Это не шутка»: родители бьют тревогу из-за травм детей на популярной горке в Риге
Наша Латвия
Изображение к статье: Тонкая алхимия: как создать свой уникальный аромат, комбинируя два парфюма
Люблю!
Изображение к статье: Зимняя гидратация: почему пить воду холодами так важно
Люблю!
Изображение к статье: На самом деле? Автоводителей встревожило новшество - необходимость платить налог до 31 января
Наша Латвия
Изображение к статье: Взбодриться мягко и эффективно: 5 способов перестать засыпать на ходу зимой
Люблю!
Изображение к статье: Новая теория заговора: Земля потеряет гравитацию 12 августа 2026 года, что говорят ученые
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео