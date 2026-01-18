Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ты – мне, я – тебе: канадский рапс разменяли на китайские электромобили 0 153

В мире
Дата публикации: 18.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ты – мне, я – тебе: канадский рапс разменяли на китайские электромобили

Канада обязалась снизить пошлины на китайские электромобили в обмен на согласие Пекина сократить пошлины в отношении ряда канадских сельскохозяйственных товаров. Об этом в Пекине заявил премьер-министр Канады Марк Карни.

"Это были исторические и полезные переговоры. Нам нужно понимать различия между Канадой и другими странами, сосредоточить усилия на работе там, где мы находимся на одних позициях", - сказал он.

В 2024 году при премьер-министре Джастине Трюдо Оттава ввела 100-процетные тарифы на электромобили из Китая. Пекин ответил пошлинами в 100% на канолу (сорт рапса), в 25% на свинину и морепродукты.

Карни 16 января сказал, что канадские власти согласны на импорт китайских электрокаров, но с соблюдением квот - 49 тысяч автомобилей в год, с ее увеличением до 70 тысяч год впоследствии. Он добавил, что в течение трех лет КНР также может начать инвестировать в канадскую автомобильную промышленность. В свою очередь Китай сократит пошлины на канолу из Канады.

На встрече с председателем КНР Си Цзиньпином Карни отметил, что улучшение отношений между Оттавой и Пекином может помочь улучшить систему глобального управления, которая, по словам премьера, находится под "сильным давлением". В то же время Карни признал, что Канада и Китай имеют разные политические системы, и пока не достигли согласия по ряду вопросов.

Отмечается, что это первый за восемь лет визит премьера Канады в КНР.

Читайте нас также:
#торговля #Канада #переговоры #электромобили #экономика #Китай #тарифы #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В лесных пожарах в Чили погибли 18 человек
Изображение к статье: Парламент Страны Восходящего Мира. Иконка видео
Изображение к статье: x.com/eucopresident
Изображение к статье: В Давосе начинается Всемирный экономический форум

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: На самом деле? Автоводителей встревожило новшество - необходимость платить налог до 31 января
Наша Латвия
Изображение к статье: Взбодриться мягко и эффективно: 5 способов перестать засыпать на ходу зимой
Люблю!
Изображение к статье: Новая теория заговора: Земля потеряет гравитацию 12 августа 2026 года, что говорят ученые
Техно
Изображение к статье: «Это не шутка»: родители бьют тревогу из-за травм детей на популярной горке в Риге
Наша Латвия
Изображение к статье: Тонкая алхимия: как создать свой уникальный аромат, комбинируя два парфюма
Люблю!
Изображение к статье: Зимняя гидратация: почему пить воду холодами так важно
Люблю!
Изображение к статье: На самом деле? Автоводителей встревожило новшество - необходимость платить налог до 31 января
Наша Латвия
Изображение к статье: Взбодриться мягко и эффективно: 5 способов перестать засыпать на ходу зимой
Люблю!
Изображение к статье: Новая теория заговора: Земля потеряет гравитацию 12 августа 2026 года, что говорят ученые
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео