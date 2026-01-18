Baltijas balss logotype
Западная Европа готовится к войне, которая может стать мировой - Орбан 2 1947

В мире
Дата публикации: 18.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Западная Европа готовится к войне, которая может стать мировой - Орбан
ФОТО: Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил страны Западной Европы в подготовке к войне, которая может стать мировой.

На встрече с активистами правящей венгерской партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» политик заявил, что заседания лидеров Европейского союза (ЕС) превратились в военные советы, на которых обсуждается вопрос о том, как победить Россию. Орбан также напомнил, что с 2022 года Европа выделила Украине более 193 миллиардов евро и теперь ищет способы компенсировать эти траты. При этом в ближайшие два года ЕС собирается предоставить Украине 90 миллиардов евро военных кредитов, а в течение 10 лет — еще 800 миллиардов долларов США на восстановление. Эти деньги Брюссель надеется вернуть за счет репараций от России и изъятия ее замороженных активов.

Орбан также обратил внимание, что США отказались от финансирования Украины и теперь Европа хочет взвалить эти расходы на плечи собственных граждан. «Когда срок действия кредитного соглашения истечет, украинцы не смогут погасить кредит, и тогда банкиры заберут деньги у европейцев», — сказал политик.

Он добавил, что политика Брюсселя разрушает Европу и создает угрозу новой мировой войны. Орбан сравнил нынешнюю политическую ситуацию с той, которая сложилась на континенте перед Первой и Второй мировыми войнами. Он уверил активистов партии, что, в случае победы на выборах в апреле, не допустит втягивания Венгрии в конфликт вокруг Украины и не поддержит планы лидеров ЕС.

#Виктор Орбан #Украина #финансы #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • lo gos
    lo gos
    18-го января

    слабая Европа - это только выгодно Америки, Когда Европа ослабнет тогда придут американцы

    10
    3
  • A
    Aleks
    18-го января

    В принципе,одна теория есть,которую вполне могут использовать глобалистов,включая их ставленника Трампа. Это сдать Украину России и потом использовать Россию как таран против Европы.Россия в жопе,Европа в жопе,а США и долг свой размоет,и будет в огромных плюсах как после Второй мировой. Марионетки Путин и Ляйен на это пойдут,ведь они ж за процветание евреев ...😀

    10
    15

