В лесных пожарах в Чили погибли 20 человек 0 44

В мире
Дата публикации: 20.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: В лесных пожарах в Чили погибли 20 человек

По меньшей мере 20 человек погибли в результате сильных лесных пожаров, охвативших центральную часть Чили, сообщил в понедельник министр внутренних дел страны Альваро Элизальде, пишет LETA со ссылкой на DPA.

"В результате этих пожаров погибли 20 человек: 19 в регионе Био-Био и один в регионе Ньубле", — заявил министр на пресс-конференции, добавив, что на данный момент опознаны лишь шесть жертв.

По словам Элизальде, в настоящее время тушатся 31 очаг возгорания. В регионах Био-Био, Ньубле и Араукания объявлен красный уровень тревоги.

Огонь уже охватил 34 000 гектаров, из которых более 27 000 — только в регионе Био-Био.

Президент Чили Габриэль Борич из-за пожаров объявил режим катастрофы. Более 20 000 человек были вынуждены эвакуироваться.

В летний сезон Южного полушария Чили неоднократно страдает от сильных лесных пожаров. В прошлом году в результате пожаров погибли более 100 человек, около 15 000 домов были уничтожены или получили повреждения.

#пожар #катастрофа #президент #эвакуация #Чили
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео